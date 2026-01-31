Maignan a Casa Milan per la firma sul rinnovo: il capitano rimane

Milan, il rinnovo di Mike Maignan è realtà

Come ricordano molto bene i tifosi rossoneri, 'Magic' Mike era molto vicino al rinnovo col Milan già la scorsa primavera. Al momento delle firme e degli accordi finali però accadde qualcosa che non fece piacere a Maignan e al suo entourage. Il Milan si tirò indietro e questo portò Mike a chiedere la cessione nell'ultima sessione estiva di calciomercato. Alla fine Maignan è rimasto grazie al grande lavoro di Massimiliano Allegri, di Igli Tare e della squadra. Queste tre componenti sono risultate fondamentali anche per il rinnovo del capitano del Milan.