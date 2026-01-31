Maignan a Casa Milan per la firma sul rinnovo: il capitano rimane

LEGGI ANCHE: Milan, ecco chi è Cissè: le caratteristiche del talento. E le prospettive col Diavolo …
Pochi minuti fa il portiere francese è arrivato nella sede rossonera, Casa Milan, per mettere nero su bianco la firma sul rinnovo di contratto con il Milan. Il nuovo accordo prevede uno stipendio da 5 milioni di euro di parte fissa, più 2 di bonus. L'accordo è stabilito sulla scadenza nel 2030, con opzione di prolungamento a favore del club rossonero per l'anno successivo. Praticamente al Milan a 'vita'.
