Milan, il grande giorno è arrivato. Maignan è arrivato in sede per la firma sul rinnovo tanto atteso

Maignan a Casa Milan per la firma sul rinnovo: il capitano rimane
Il capitano del Milan Mike Maignan è arrivato da pochi minuti nella sede rossonera per firmare il rinnovo di contratto
Il giorno che tutti i tifosi del Milan aspettavano con trepidazione è finalmente arrivato. Oggi, dopo mesi di trattative e indiscrezioni, arriverà la firma di Mike Maignan sul rinnovo del contratto che lo legherà ai colori rossoneri per molti anni.

Milan, il rinnovo di Mike Maignan è realtà

Come ricordano molto bene i tifosi rossoneri, 'Magic' Mike era molto vicino al rinnovo col Milan già la scorsa primavera. Al momento delle firme e degli accordi finali però accadde qualcosa che non fece piacere a Maignan e al suo entourage. Il Milan si tirò indietro e questo portò Mike a chiedere la cessione nell'ultima sessione estiva di calciomercato. Alla fine Maignan è rimasto grazie al grande lavoro di Massimiliano Allegri, di Igli Tare e della squadra. Queste tre componenti sono risultate fondamentali anche per il rinnovo del capitano del Milan.

Pochi minuti fa il portiere francese è arrivato nella sede rossonera, Casa Milan, per mettere nero su bianco la firma sul rinnovo di contratto con il Milan. Il nuovo accordo prevede uno stipendio da 5 milioni di euro di parte fissa, più 2 di bonus. L'accordo è stabilito sulla scadenza nel 2030, con opzione di prolungamento a favore del club rossonero per l'anno successivo. Praticamente al Milan a 'vita'.

