Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Ufficiale, Maignan ha firmato il rinnovo di contratto col Milan fino al 2031. Il comunicato

CALCIOMERCATO MILAN

Ufficiale, Maignan ha firmato il rinnovo di contratto col Milan fino al 2031. Il comunicato

Milan, è ufficiale: Maignan ha firmato il rinnovo fino al 2031. Il comunicato
Mike Maignan ha firmato il rinnovo di contratto che lo legherà al Milan fino al 2031. Ecco il comunicato del club rossonero
Redazione

Ora è anche ufficiale. Mike Maignan ha rinnovato il proprio contratto con il Milan. Il capitano rossonero continuerà a difendere i colori rossoneri e la porta del Diavolo. Il contratto di 'Magic' Mike sarà uno dei più onerosi della rosa e la nuova scadenza è stata fissata per il 2031. Ecco, di seguito, il comunicato ufficiale del Milan per il rinnovo di Mike Maignan.

(Fonte acmilan.com) - AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Mike Maignan fino al 30 giugno 2031.

Arrivato in rossonero nell'estate del 2021, Mike si è subito affermato come uno dei punti di riferimento del gruppo, distinguendosi per leadership, affidabilità e spirito di sacrificio, fino a diventare Capitano e figura centrale della squadra. Una crescita costante che lo ha portato anche a diventare un pilastro della Nazionale francese.

LEGGI ANCHE

Con la maglia rossonera, Maignan ha collezionato 188 presenze ed è stato tra i protagonisti della conquista dello Scudetto nella stagione 2021/22 e della Supercoppa Italiana 2024, traguardi di un percorso personale costruito nel tempo con dedizione, responsabilità e un profondo senso di appartenenza ai colori rossoneri. A livello individuale, è stato eletto miglior portiere della Serie A nella stagione 2021/22.

LEGGI ANCHEMilan, ecco chi è Cissè: le caratteristiche del talento. E le prospettive col Diavolo …

Il Milan e Mike Maignan rafforzano così il loro legame, con l'obiettivo di continuare a scrivere insieme nuove pagine di storia rossonera.

Leggi anche
Calciomercato Milan, allarme Mateta. Di Marzio: “Trattativa al momento bloccata”
Calciomercato Milan, Nkunku non si muove. La conferma arriva direttamente dall’attaccante

© RIPRODUZIONE RISERVATA