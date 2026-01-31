Milan, è ufficiale: Maignan ha firmato il rinnovo fino al 2031. Il comunicato

Con la maglia rossonera, Maignan ha collezionato 188 presenze ed è stato tra i protagonisti della conquista dello Scudetto nella stagione 2021/22 e della Supercoppa Italiana 2024, traguardi di un percorso personale costruito nel tempo con dedizione, responsabilità e un profondo senso di appartenenza ai colori rossoneri. A livello individuale, è stato eletto miglior portiere della Serie A nella stagione 2021/22.
Il Milan e Mike Maignan rafforzano così il loro legame, con l'obiettivo di continuare a scrivere insieme nuove pagine di storia rossonera.
