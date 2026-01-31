Milan, è ufficiale: Maignan ha firmato il rinnovo fino al 2031. Il comunicato

Ora è anche ufficiale. Mike Maignan ha rinnovato il proprio contratto con il Milan. Il capitano rossonero continuerà a difendere i colori rossoneri e la porta del Diavolo. Il contratto di 'Magic' Mike sarà uno dei più onerosi della rosa e la nuova scadenza è stata fissata per il 2031. Ecco, di seguito, il comunicato ufficiale del Milan per il rinnovo di Mike Maignan.