Il Milan, in questi ultimi giorni di mercato rimanenti, si sta dando davvero da fare. I rossoneri sono pronti a chiudere Alphadjo Cissé

Il Milan, in questi ultimi giorni di mercato rimanenti, si sta dando davvero da fare. I rossoneri sono pronti a chiudere un colpo importante in ottica futura: Alphadjo Cissé, classe 2006 in prestito al Catanzaro, è vicinissimo a vestire i colori rossoneri. Nonostante l'accordo, i due club hanno deciso che il giocane esterno offensivo rimarrà al Catanzaro fio al termine dell'attuale stagione.