Il Milan ha, perciò, superato la concorrenza del PSV Eindhoven, che stata facendo un forte pressing per far si che il giovane si trasferisse in Olanda. I rossoneri, però, sul giovane hanno già le idee chiare: Cissé potrebbe partecipare al prossimo ritiro estivo con la prima squadra, al servizio di Massimiliano Allegri, per ambientarsi al meglio.
LEGGI ANCHE: Milan, ecco chi è Cissè: le caratteristiche del talento. E le prospettive col Diavolo …>>>
L'altra ipotesi è quella di un prestito, che potrebbe essere sia in Italia che all'estero, per far si che il calciatore cresci nel migliore dei modi, accumulando così la giusta dose di esperienza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA