Il Milan, in questi ultimi giorni di mercato rimanenti, si sta dando davvero da fare. I rossoneri sono pronti a chiudere Alphadjo Cissé
Il Milan, in questi ultimi giorni di mercato rimanenti, si sta dando davvero da fare. I rossoneri sono pronti a chiudere un colpo importante in ottica futura: Alphadjo Cissé, classe 2006 in prestito al Catanzaro, è vicinissimo a vestire i colori rossoneri. Nonostante l'accordo, i due club hanno deciso che il giocane esterno offensivo rimarrà al Catanzaro fio al termine dell'attuale stagione.

Milan, le cifre di Cissé

Come riferito da Gazzetta.it, la trattativa con il Verona, detentrice del cartellino,  si avvia verso la conclusione: 8 milioni di euro più 2 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita, 10 milioni totali tra parte fissa e altro. Un investimento alquanto importante per uno dei prospetti migliori che ci siano in circolazione.

Il Milan ha, perciò, superato la concorrenza del PSV Eindhoven, che stata facendo un forte pressing per far si che il giovane si trasferisse in Olanda. I rossoneri, però, sul giovane hanno già le idee chiare: Cissé potrebbe partecipare al prossimo ritiro estivo con la prima squadra, al servizio di Massimiliano Allegri, per ambientarsi al meglio.

L'altra ipotesi è quella di un prestito, che potrebbe essere sia in Italia che all'estero, per far si che il calciatore cresci nel migliore dei modi, accumulando così la giusta dose di esperienza.

