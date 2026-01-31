Milan, novità per Goretzka. 'Vuole firmare prima del Mondiale'. Le ultime

Pianeta Milan
Calciomercato Milan, dalla Germania novità su Goretzka: “Vuole firmare prima del Mondiale”

Florian Plettenberg, giornalista esperto di calciomercato, ha svelato importanti novità sul futuro di Leon Goretzka, nel mirino del Milan in vista della prossima stagione
Il Milan, in queste ore, è al lavoro sugli ultimi acquisti prima della chiusura del mercato: l'obiettivo della dirigenza rossonera è consegnare a Massimiliano Allegri un organico il più competitivo possibile in vista della seconda parte di stagione. Parallelamente alle trattative in corso, il club rossonero starebbe già pianificando anche il medio-lungo termine, monitorando profili e opportunità che potrebbero rivelarsi strategiche per il futuro.

Calciomercato Milan, Goretzka vuole decidere prima del Mondiale

Uno che rientra nella categoria delle possibilità è Leon Goretzka. Come noto, il centrocampista del Bayern Monaco ha il contratto in scadenza il prossimo giugno ed è già stato annunciato che lascerà i bavaresi la prossima estate. Tante opzioni sul piatto per Goretzka. Tra queste anche il Milan, pienamente in corsa per firmare a parametro zero il centrocampista tedesco.

A proposito di Leon Goretzka, l'esperto giornalista di 'Sky Sports Deutschland' Florian Plettenberg ha pubblicato sul proprio profilo X un post in cui svela un'importante novità sul futuro del tedesco. Secondo quanto riferito da Plettenberg, Goretzka vorrebbe firmare col nuovo club prima che cominci il prossimo Mondiale. Poi spiega: "Sta cercando di fare chiarezza per pianificare e potersi concentrare completamente sulla Coppa del Mondo, che è il suo obiettivo principale". Questa pista è una di quelle da tenere d'occhio nei prossimi mesi.

