Milan, novità per Goretzka. 'Vuole firmare prima del Mondiale'. Le ultime

A proposito di Leon Goretzka, l'esperto giornalista di 'Sky Sports Deutschland' Florian Plettenberg ha pubblicato sul proprio profilo X un post in cui svela un'importante novità sul futuro del tedesco. Secondo quanto riferito da Plettenberg, Goretzka vorrebbe firmare col nuovo club prima che cominci il prossimo Mondiale. Poi spiega: "Sta cercando di fare chiarezza per pianificare e potersi concentrare completamente sulla Coppa del Mondo, che è il suo obiettivo principale". Questa pista è una di quelle da tenere d'occhio nei prossimi mesi.