Mateta-Milan in stallo. Accomando: 'Si andrà avanti fino all'ultimo giorno'

Il giornalista esperto di calciomercato Orazio Accomando ha fatto su X il punto della situazione tra Milan e Crystal Palace per Mateta

"Milan, capitolo Mateta. I rossoneri erano ad un passo dalla chiusura nella serata di ieri e oggi aspettavano il via libera del Crystal Palace, che non è ancora arrivato. I rossoneri erano pronti ad accogliere il francese nella giornata di domani, ma, seppur difficile, si andrà probabilmente avanti fino all'ultimo giorno di mercato".

Queste le parole dell'ultimo post pubblicato su X dall'esperto di calciomercato Orazio Accomando sulla trattativa, in fase di stallo, tra il Milan e il Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta. Come noto, la trattativa è arrivata in una fase di stop totale. Gli accordi, sia per gennaio, che eventualmente per giugno ci sono tutti. L'unica cosa che manca per il via libera da Londra è il sostituto di Mateta. Nelle prossime ore, il Milan e Mateta continueranno a spingere per arrivare alla conclusione positiva dell'affare, ma più il tempo passa, più diventa complicato completare questo acquisto entro la fine del mercato di gennaio.