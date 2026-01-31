Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Accomando: “Per Mateta si andrà avanti fino all’ultimo giorno di mercato”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Accomando: “Per Mateta si andrà avanti fino all’ultimo giorno di mercato”

Mateta-Milan in stallo. Accomando: 'Si andrà avanti fino all'ultimo giorno'
Il giornalista esperto di calciomercato Orazio Accomando ha fatto su X il punto della situazione tra Milan e Crystal Palace per Mateta
Redazione

"Milan, capitolo Mateta. I rossoneri erano ad un passo dalla chiusura nella serata di ieri e oggi aspettavano il via libera del Crystal Palace, che non è ancora arrivato. I rossoneri erano pronti ad accogliere il francese nella giornata di domani, ma, seppur difficile, si andrà probabilmente avanti fino all'ultimo giorno di mercato".

LEGGI ANCHE: Le prime parole di Maignan dopo il rinnovo col Milan: "Qua mi sento a casa. Voglio più trofei!"

Queste le parole dell'ultimo post pubblicato su X dall'esperto di calciomercato Orazio Accomando sulla trattativa, in fase di stallo, tra il Milan e il Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta. Come noto, la trattativa è arrivata in una fase di stop totale. Gli accordi, sia per gennaio, che eventualmente per giugno ci sono tutti. L'unica cosa che manca per il via libera da Londra è il sostituto di Mateta. Nelle prossime ore, il Milan e Mateta continueranno a spingere per arrivare alla conclusione positiva dell'affare, ma più il tempo passa, più diventa complicato completare questo acquisto entro la fine del mercato di gennaio.

Leggi anche
Calciomercato Milan, le ultime dall’Inghilterra: “Mateta in attesa del permesso per...
Mateta voglia di Milan: ‘sbuffa’ nelle storie e smette di seguire il Crystal Palace...

© RIPRODUZIONE RISERVATA