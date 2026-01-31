Calciomercato Milan, Gimenez ecco la richiesta. Mentre Disasi ...

Secondo 'Tuttosport' ieri Tare, Furlani e Allegri avrebbero parlato a Casa Milan anche di un possibile arrivo di un difensore in queste ultime ore di calciomercato. Se dovesse arrivare un altro centrale Odogu sarebbe girato in prestito al Pescara. Restano sondati i profili di Dragusin e Aké, a cui si sarebbero aggiunti per quelli di Disasi del Chelsea e Gimenez dell'Atletico Madrid. Il Milan non ha mai affondato sul centrale francese dei blues, ma stavolta la situazione potrebbe cambiare: questo considerando anche gli ottimi rapporti di Furlani con il Chelsea. Ad Allegri che avrebbe sognato Gatti, piacerebbe molto Gimenez: l'Atletico Madrid, si legge, chiede più di 20 milioni. Nelle prossime ore si avranno le idee più chiare.