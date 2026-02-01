Pianeta Milan
CALCIOMERCATO MILAN

Milan, altri rinforzi per il futuro: in arrivo Idrissi, talento del settore giovanile del Chelsea. Ecco chi è e come gioca il classe 2007. La nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Milan, in arrivo un altro colpo per il settore giovanile rossonero: Yahya Idrissi-Regragui dal Chelsea. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il giocatore è arrivato a titolo definitivo visto che si è svincolato dai blues. Altro giovane in arrivo dopo l'acquisto di Cissè per la difesa e Cissè per l'attacco. Soprattutto il fantasista del Verona è un giocatore davvero molto interessante (qui come gioca e tutte le caratteristiche). Ma concentriamoci oggi su Idrissi.

Milan, ecco chi è Idrissi

Chi è il nuovo arrivo in rossonero? Yahya Idrissi-Regragui è nato a Watford il 26 novembre 2007. Gioca però con le nazionali minori del Marocco. Con il Chelsea ha segnato 19 gol con 14 assist nel 2023-24 con l'Under 16. Con l'Under18 dei blues ha 3 gol e 2 assist in 26 presenze totali. Come gioca Idrissi? È un centrocampista offensivo: gli piace il dribbling e scattare velocemente verso la porta avversaria. Piede forte il destro e può giocare anche come esterno offensivo o seconda punta. Ecco un video con qualche sua giocata.

Come possiamo vedere dalle immagini, Idrissi ha un ottimo destro, con cui riesci a trovare la porta e anche giocate tecniche davvero molto interessanti. Gioca a destra, a sinistra e al centro. Sa trovare bene i compagni con verticalizzazioni interessanti. Anche il tiro con il sinistro non sembra per nulla male. La velocità e l'abilità palla al piede è buona, così come la capacità di trovare la porta anche dalla distanza. Certo andrà testato a partire dalla Serie D: probabile che Idrissi inizi la sua avventura in rossonero con il Milan Futuro di Massimo Oddo.

