Come possiamo vedere dalle immagini, Idrissi ha un ottimo destro, con cui riesci a trovare la porta e anche giocate tecniche davvero molto interessanti. Gioca a destra, a sinistra e al centro. Sa trovare bene i compagni con verticalizzazioni interessanti. Anche il tiro con il sinistro non sembra per nulla male. La velocità e l'abilità palla al piede è buona, così come la capacità di trovare la porta anche dalla distanza. Certo andrà testato a partire dalla Serie D: probabile che Idrissi inizi la sua avventura in rossonero con il Milan Futuro di Massimo Oddo.
