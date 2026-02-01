Milan , in arrivo un altro colpo per il settore giovanile rossonero: Yahya Idrissi-Regragui dal Chelsea . Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il giocatore è arrivato a titolo definitivo visto che si è svincolato dai blues. Altro giovane in arrivo dopo l'acquisto di Cissè per la difesa e Cissè per l'attacco . Soprattutto il fantasista del Verona è un giocatore davvero molto interessante ( qui come gioca e tutte le caratteristiche ). Ma concentriamoci oggi su Idrissi .

Milan, ecco chi è Idrissi

Chi è il nuovo arrivo in rossonero? Yahya Idrissi-Regragui è nato a Watford il 26 novembre 2007. Gioca però con le nazionali minori del Marocco. Con il Chelsea ha segnato 19 gol con 14 assist nel 2023-24 con l'Under 16. Con l'Under18 dei blues ha 3 gol e 2 assist in 26 presenze totali. Come gioca Idrissi? È un centrocampista offensivo: gli piace il dribbling e scattare velocemente verso la porta avversaria. Piede forte il destro e può giocare anche come esterno offensivo o seconda punta. Ecco un video con qualche sua giocata.