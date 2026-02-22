Quarta maglia Milan 2025-2026 disponibile in pre-order: ecco tutte le info

È disponibile già in pre-order, sul sito web ufficiale del Milan, la quarta maglia ('Fourth Kit') del Diavolo per la stagione 2025-2026. Ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla nuova divisa da gioco, realizzata da PUMA in collaborazione con...
(fonte: acmilan.com) "AC Milan, insieme a PUMA e Slam Jam, è pronto a presentare il nuovo Fourth Kit, un progetto che unisce estetiche contemporanee e identità storica del Club, reinterpretando i suoi simboli più iconici in una nuova espressione visiva audace, attuale e profondamente connessa alle nuove generazioni. Un racconto che attraversa calcio, moda e cultura urbana, contribuendo a rafforzare il posizionamento di AC Milan come icona globale, capace di dialogare con mondi e linguaggi diversi.
Al centro di questa collezione ci sono i tifosi, cuore pulsante della famiglia rossonera. Il Fourth Kit nasce per celebrarli, rafforzando il senso di appartenenza, l'orgoglio e l'identità condivisa di essere Diavoli, ovunque nel mondo. Un'esperienza pensata per unire community, passione e stile, che prende vita fin dal pre-order disponibile da oggi sullo Store online ufficiale del Club.