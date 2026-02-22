Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN la storia maglie milan Quarta maglia Milan 2025-2026 disponibile in pre-order: ecco tutte le info

MAGLIA MILAN

Quarta maglia Milan 2025-2026 disponibile in pre-order: ecco tutte le info

Quarta maglia Milan 2025-2026 disponibile in pre-order: ecco tutte le info
È disponibile già in pre-order, sul sito web ufficiale del Milan, la quarta maglia ('Fourth Kit') del Diavolo per la stagione 2025-2026. Ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla nuova divisa da gioco, realizzata da PUMA in collaborazione con...
Daniele Triolo Redattore 

(fonte: acmilan.com) "AC Milan, insieme a PUMA Slam Jam, è pronto a presentare il nuovo Fourth Kit, un progetto che unisce estetiche contemporanee e identità storica del Club, reinterpretando i suoi simboli più iconici in una nuova espressione visiva audace, attuale e profondamente connessa alle nuove generazioni. Un racconto che attraversa calcio, moda e cultura urbana, contribuendo a rafforzare il posizionamento di AC Milan come icona globale, capace di dialogare con mondi e linguaggi diversi.

Al centro di questa collezione ci sono i tifosi, cuore pulsante della famiglia rossonera. Il Fourth Kit nasce per celebrarli, rafforzando il senso di appartenenza, l'orgoglio e l'identità condivisa di essere Diavoli, ovunque nel mondo. Un'esperienza pensata per unire community, passione e stile, che prende vita fin dal pre-order disponibile da oggi sullo Store online ufficiale del Club.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, nuovo attaccante: due nomi in pole position sulla lista di Tare >>>

I tifosi che completeranno l'acquisto tramite il proprio account Rossoneri Rewards, il programma fedeltà gratuito ufficiale di AC Milan, riceveranno uno special pack dedicato e uno special gift in omaggio: un'opportunità esclusiva per vivere il Fourth Kit in modo ancora più distintivo".

Leggi anche
Milan, quarta maglia in arrivo: sarà una collaborazione realizzata assieme al brand di...
Milan, ecco come saranno le maglie del prossimo anno: l’atteso ritorno al passato,...

© RIPRODUZIONE RISERVATA