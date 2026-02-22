Calciomercato estivo in archivio, ma il Milan è già proiettato alla finestra estiva dei trasferimenti. Anche perché sarà tanto il lavoro che dovranno fare l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e il direttore sportivo Igli Tare. La squadra messa quest'anno a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri è competitiva, ma va ampliata in termini numerici e va innalzata la qualità dell'organico. Questo in prospettiva di un'annata 2026-2027 che vedrà il Diavolo nuovamente nelle coppe europee. Auspicabilmente la Champions League. PROSSIMA SCHEDA