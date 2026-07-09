Nel fitto polverone che spesso circonda il pianeta Milan, uno dei temi più caldi e dibattuti dell'ultimo periodo riguarda indubbiamente la figura di Zlatan Ibrahimovic. Le indiscrezioni estive hanno dipinto scenari di forti tensioni interne, spaccature nei corridoi di via Aldo Rossi e persino clamorosi litigi tra l'ex fuoriclasse svedese e la proprietà. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione attraverso fonti vicine all'ambiente societario rossonero, la realtà dei fatti è decisamente opposta. Gerry Cardinale ha voluto fare totale chiarezza, smontando pezzo dopo pezzo quelle che vengono etichettate internamente come pure e semplici fake news di mercato.

Nessun dramma e nessuna lite: ecco la vera gerarchia

Ibrahimovic ambasciatore negli USA e il valore per RedBird

Un vuoto di comunicazione ormai colmato

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Il primo punto da chiarire per spegnere i rumors riguarda la convivenza professionale tra la proprietà e l'ex attaccante.tra Cardinale e Ibrahimovic non c'è mai stato alcun litigio, bensì un confronto costante e costruttivo sulle mosse da attuare per il bene del club. Per comprendere a fondo la situazione, però, è fondamentale capire bene la reale catena di comando in via Aldo Rossi. Ibrahimovic è un dipendente diretto die agisce in veste di consulente personale per le questioni strettamente calcistiche. Tradotto: presidia, consiglia, ma non decide. La decisione ultima, ci tengono a sottolineare internamente, è solo di Gerry Cardinale.. Quindi la linea di comando e di responsabilità è chiara.Chiarita questa cosa, la difesa della figura di Ibrahimovic da parte della proprietà non si limita alla gestione quotidiana di Milanello, ma si estende al valore strategico e globale del personaggio. Chi pensava a un Ibrahimovic isolato o ridimensionato a causa dei suoi impegni televisivi a Los Angeles sottovaluta l'onda lunga del suo impatto commerciale. Fonti interne sottolineano comesia stato accompagnato dai vertici societari persinoa dimostrazione di una considerazione istituzionale altissima. Negli Stati Uniti il brand di Ibrahimovic è un motore formidabile, un vero e proprio ambasciatore del Milan nel mondo in grado di generare un valore e un'attrattività unici.Se le tensioni e i litigi vengono derubricati a inventate voci estive, la proprietà rossonera riconosce un unico reale problema emerso negli ultimi mesi: un evidente. La mancanza di dichiarazioni ufficiali e la distanza mediatica hanno permesso alla narrativa esterna di speculare sul ruolo di Zlatan e il suo operato al Milan. Ora la rotta è tracciata. Con una catena di comando cortissima, una struttura snella e la presenza costante della proprietà in prima linea, l'obiettivo è raccontare solo la verità dei fatti direttamente ai tifosi, lasciando che a parlare per il futuro di Ibrahimovic e del Milan siano esclusivamente i risultati sul campo.