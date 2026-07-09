Milan, tegola Pulisic: i dettagli sull'infortunio. Ecco Gila. Si spinge per Alajbegović

PianetaMilan Top News: i dettagli sull'infortunio di Pulisic. Tomori potrebbe andare via. Ecco Mario Gila e occhio ad Alajbegović
Milan, Amorim a Milanello: al centro sportivo lo accoglie il proprietario Cardinale
Milan, le notizie principali della serata: mercato sempre caldoQuesta settimana è stata comunque importante per il mercato del Milan. I rossoneri si sono mossi ancora alla ricerca di altri profili per rinforzare la squadra di Ruben Amorim. Dopo il colpo Ramos e il prossimo arrivo di Gila, continuano le voci su altri possibili colpi, ma occhio anche agli infortuni importanti in casa del Diavolo. In questo scenario con tante notizie che si rincorrono, la nostra redazione ha fatto il punto sul mercato dei rossoneri, con i nomi caldi del momento per la panchina e non solo.
Scarica la nuova app Pianeta Milan
- I dettagli su Mario Gila: in arrivo il secondo colpo per il mercato del Milan.
- Si punta Alajbegović: il giovane talento rossonero potrebbe essere il nuovo arrivo in rosa.
- Tomori potrebbe essere in uscita: il difensore inglese potrebbe presto salutare il Milan.
- Infortunio Pulisic: tegola per il Milan. Ecco cos'ha e i tempi di recupero per l'attaccante rossonero.
Oggi arriva Gila a Milano!Questa sera il difensore Mario Gila arriverà a Milano e domani svolgerà le visite mediche di rito per poi firmare il contratto con il Milan. Per lo spagnolo pronto un lungo contratto da circa 5 milioni di euro. Grazie al lavoro di Stefano Bressi per Pianeta Milan, possiamo rivelare che Mario Gila arriverà all'aeroporto di Linate Prime alle 20:10 per poi svolgere le visite mediche domani. Lo spagnolo dovrebbe giocare da braccetto di destra nel 3-4-2-1 di Amorim e prendere il posto di Tomori, che presto potrebbe andare via dai rossoneri. Gila è un difensore molto veloce, fortissimo nell'uno contro uno e sa anche portare il pallone e impostare dal basso. Il Milan lo pagherà 30 milioni di euro alla Lazio, ma il Diavolo potrebbe investire ancora in difesa. Il nome forte è quello di Gonçalo Inácio dello Sporting, che potrebbe giocare sia come braccetto di sinistra sia come centrale della difesa.
Il Milan spinge per AlajbegovićIl giornalista Nicolò Schira parla del mercato del Milan: "Kerim Alajbegović è tra gli obiettivi del Milan per il ruolo di esterno. Milan è pronto ad aprire trattative con il Bayer Leverkusen. Prime conversazioni positive con gli agenti di Alajbegović. Milan è all’opera fin da marzo, quando Moncada lo ha monitorato durante Galles-Bosnia". In Austria, il fantasista ha vissuto una stagione molto importante con il mirino delle squadre europee che si è spostato su di lui: ben 44 presenze ufficiali condite da 13 gol e 4 assist. Un'esplosione importante diventando anche una pedina importante per la Nazionale maggiore della Bosnia, con cui vanta già un bottino di 14 presenze e 2 reti. Preso atto dello straordinario rendimento in terra austriaca, il Bayer Leverkusen ha deciso di esercitare il diritto di riacquisto concordato l'anno precedente, riportandolo a casa per soli 8 milioni di euro, garantendosi una plusvalenza sicura visto che Alajbegović potrebbe essere ceduto per circa 30 milioni di euro. Una cifra importante per un talento che potrebbe giocare molto bene nei due dietro la punta del 3-4-2-1 di Amorim.
Fik verso il ritorno in Premier LeagueFikayo Tomori potrebbe lasciare presto il Milan: secondo quanto riportato da Tuttosport, qualcosa starebbe per muoversi visto che nelle ultime ore il Coventry City, squadra inglese neo promossa in Premier League, avrebbe effettuato un sondaggio per il centrale ex Chelsea, che però potrebbe attendere la chiamata di squadre più importanti. Il Milan non sarebbe intenzionato a prolungare il suo contratto, in scadenza nel 2027, ma non vorrebbe nemmeno perderlo a zero l'anno prossimo e potrebbe anche accettare delle offerte sui 20 milioni di euro. Con l'arrivo di Mario Gila, l'inglese avrebbe meno spazio nella difesa di Ruben Amorim. Per questo la cessione sembra la soluzione più facile in questo momento. In caso di partenza di Tomori, il Milan potrebbe prendere un altro centrale di difesa per completare il reparto arretrato che al momento vede Gabbia, De Winter, Pavlovic, Gila, Odogu e lo stesso Tomori.
Stop abbastanza lungo per PulisicGrazie al lavoro del nostro Stefano Bressi, Pianeta Milan ha raccolto i dettagli sull'infortunio di Pulisic: l'attaccante statunitense ha subito un ematoma osseo e una microfrattura al perone della gamba durante la sconfitta ai Mondiali di lunedì contro il Belgio, e dovrebbe stare fuori per diverse settimane ma non mesi (tra le 3 e le 6 settimane i tempi di recupero). L'obiettivo del Milan, ora, è chiaramente quello di averlo al meglio per la prima partita ufficiale della stagione contro il Torino. Queste le parole di Amorim sul suo numero undici dette ieri in conferenza stampa, in cui ha rivelato anche come lo vorrà utilizzare: "È un giocatore di talento. Si è fatto male, bisognerà fare valutazioni, ma è perfetto per il calcio in Italia. Con squadre che si difendono bene e non danno spazio tra le linee. Ho le idee chiare su come vorrei vederlo giocare. Piede invertito, da sinistra. Molto dentro al campo, non sulla linea. Conosco i suoi punti di forza. Qualcuno l'ha criticato, ma recupererà bene e per noi è molto importante". Ci sono state anche voci di mercato, ma Pulisic dovrebbe restare a Milano ed essere al centro del progetto di Cardinale e Amorim.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Live
Milan, il giorno di Mario Gila: è a Milano. "Sono pronto per le sfide che ci saranno" | PM
Editoriali e Analisi
'Basta pugnalate alle spalle': il diktat di Cardinale stronca Furlani e fortifica Amorim
Editoriali e Analisi
IL RETROSCENA: la verità sul ruolo di Ibrahimovic al Milan, Cardinale smonta fake news e 'tensioni'
Live
Mercato Milan Live | Ecco la mossa per Alajbegović. Gila è a Milano! Arrivato Kostic
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti