Dopo quest'annata difficile a Firenze, Kean potrebbe partire. La Premier League, secondo 'Tuttosport', resta un possibile approdo, ma il Milan sta ragionando sull'operazione (a costi inferiori a quelli della clausola), e, nel caso, sarebbe disposto a mettere sul piatto della società gigliata anche contropartite tecniche. Tra questi, a quanto pare, addirittura il gioiellino di casa Francesco Camarda, molto apprezzato dal neo-dirigente viola, Fabio Paratici.
Occhio anche a Vlahović, Pellegrino, Núñez e Gabriel Jesus—
Non soltanto Kean, però, come obiettivo di calciomercato per l'attacco del Milan di Allegri per la stagione 2026-2027. Resta sicuramente un nome da monitorare quello di Dušan Vlahović (classe 2000), anche se il serbo ora sembra intenzionato a trattare il rinnovo di contratto con la Juve a cifre più basse. Così come il nome di Mateo Pellegrino (2001), argentino del Parma che piace molto dalle parti di 'Casa Milan'.
Occhio, poi, a due big dall'estero che potrebbero tornare utili: uno è Darwin Núñez, classe 1999, uruguaiano che, nell'Al-Hilal, è finito fuori rosa nelle partite di campionato dall'arrivo di Karim Benzema. L'altro è Gabriel Jesus, classe 1997, brasiliano dell'Arsenal, che - con il contratto in scadenza il 30 giugno 2027 - si è recentemente affidato alla scuderia dell'agente Giovanni Branchini. Procuratore, tra gli altri, anche di Allegri.
