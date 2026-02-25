'Tuttosport' oggi in edicola, parlando delle possibili mosse del Milan nel calciomercato estivo, ha ricordato come una delle priorità dei rossoneri sia quella di reperire un nuovo centravanti, un 'numero 9' fatto e finito, che sappia garantire 15-20 gol a campionato: il favorito, al momento, sembra essere Moise Kean della Fiorentina .

Calciomercato, Milan seriamente interessato a Kean

Questo perché l'allenatore Massimiliano Allegri lo stima. Lo ha già allenato alla Juventus e lo ha indicato già dalla scorsa estate come rinforzo molto gradito per il suo Milan. Kean è legato alla Fiorentina da un contratto fino al 30 giugno 2029. Nell'accordo con il club viola è in vigore una clausola risolutoria di 62 milioni di euro, che resterà attiva soltanto dal 1° al 15 luglio.