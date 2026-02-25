Pianeta Milan
Milan, Allegri vuole Kean per l’attacco: sul taccuino di Tare c’è anche Vlahovic e non solo

Calciomercato, il Milan cerca un attaccante: Allegri vuole Kean. Le alternative
Moise Kean, classe 2000, attaccante italiano della Fiorentina, è il principale desiderio di Massimiliano Allegri per il calciomercato estivo 2026 del Milan. Ma il Diavolo pensa anche ad altri bomber che potrebbero cambiare squadra a giugno
Daniele Triolo Redattore 

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando delle possibili mosse del Milan nel calciomercato estivo, ha ricordato come una delle priorità dei rossoneri sia quella di reperire un nuovo centravanti, un 'numero 9' fatto e finito, che sappia garantire 15-20 gol a campionato: il favorito, al momento, sembra essere Moise Kean della Fiorentina.

Calciomercato, Milan seriamente interessato a Kean

Questo perché l'allenatore Massimiliano Allegri lo stima. Lo ha già allenato alla Juventus e lo ha indicato già dalla scorsa estate come rinforzo molto gradito per il suo Milan. Kean è legato alla Fiorentina da un contratto fino al 30 giugno 2029. Nell'accordo con il club viola è in vigore una clausola risolutoria di 62 milioni di euro, che resterà attiva soltanto dal 1° al 15 luglio.

Dopo quest'annata difficile a Firenze, Kean potrebbe partire. La Premier League, secondo 'Tuttosport', resta un possibile approdo, ma il Milan sta ragionando sull'operazione (a costi inferiori a quelli della clausola), e, nel caso, sarebbe disposto a mettere sul piatto della società gigliata anche contropartite tecniche. Tra questi, a quanto pare, addirittura il gioiellino di casa Francesco Camarda, molto apprezzato dal neo-dirigente viola, Fabio Paratici.

Occhio anche a Vlahović, Pellegrino, Núñez e Gabriel Jesus

Non soltanto Kean, però, come obiettivo di calciomercato per l'attacco del Milan di Allegri per la stagione 2026-2027. Resta sicuramente un nome da monitorare quello di Dušan Vlahović (classe 2000), anche se il serbo ora sembra intenzionato a trattare il rinnovo di contratto con la Juve a cifre più basse. Così come il nome di Mateo Pellegrino (2001), argentino del Parma che piace molto dalle parti di 'Casa Milan'.

Occhio, poi, a due big dall'estero che potrebbero tornare utili: uno è Darwin Núñez, classe 1999, uruguaiano che, nell'Al-Hilal, è finito fuori rosa nelle partite di campionato dall'arrivo di Karim Benzema. L'altro è Gabriel Jesus, classe 1997, brasiliano dell'Arsenal, che - con il contratto in scadenza il 30 giugno 2027 - si è recentemente affidato alla scuderia dell'agente Giovanni Branchini. Procuratore, tra gli altri, anche di Allegri.

