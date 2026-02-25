Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Niclas Füllkrug , attaccante tedesco giunto al Milan nell'ultimo calciomercato invernale con la formula del prestito gratuito dal West Ham : il Diavolo avrà la possibilità, al termine della stagione, di esercitare il diritto di riscatto sul suo cartellino versando al club londinese 5 milioni di euro.

Calciomercato, il Milan non ha ancora preso una decisione su Füllkrug

Per il quotidiano romano, però, ad oggi il futuro di Füllkrug è incerto: il Milan non ha ancora deciso se esercitare o meno l'opzione di acquisto. Il centravanti classe 1993, ex Werder Brema e Borussia Dortmund, avrà, di fatto, queste ultime 12 partite di campionato per convincere la società della bontà della sua permanenza a titolo definitivo.