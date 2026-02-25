Milan-Parma, polemiche e arbitri. Pairetto e i suggerimenti a Piccinini: non è così che va usato il VAR
Il Milan, secondo il 'CorSport', vuole capire se vale realmente la pena investire 5 milioni di euro e, soprattutto, occupare con Füllkrug una casella per l'attacco dei prossimi anni. Infatti, qualora 'Fülle' restasse in rossonero, firmerebbe un nuovo contratto di tre anni (con scadenza 30 giugno 2029, quindi di anni ne avrà già 36 ...) ad uno stipendio più alto rispetto a quello percepito finora.
Allegri lo vede solo come una soluzione degli ultimi 20'—
I calcoli della dirigenza del Milan, dunque, toccano sia l'aspetto tecnico sia quello finanziario. Füllkrug, per poter restare al Milan anche in futuro, in pratica, dovrà convincere tutti a suon di gol e buone prestazioni. Per ora, però, ha messo a segno una sola rete, sebbene decisiva, al 76' di Milan-Lecce 1-0.
Quando entra il campo, va detto, il tedesco ci mette tanta voglia ed entusiasmo, ma Massimiliano Allegri - tecnico rossonero - lo ha utilizzato da titolare una sola volta finora, sul campo della Fiorentina, e, tendenzialmente, lo impiega soltanto nel finale di gara. Per Allegri, insomma, Füllkrug è una soluzione degli ultimi 20', per sbloccare la partita con un gol 'sporco' in area di rigore o per tenere il risultato. Le premesse per il riscatto non sembrano buone: spetterà a lui cercare di invertire la situazione.
