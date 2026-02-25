Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Füllkrug, 12 partite per convincere il Milan a riscattarlo. Il club vuole capire se …

CALCIOMERCATO MILAN

Füllkrug, 12 partite per convincere il Milan a riscattarlo. Il club vuole capire se …

Füllkrug, 12 partite per convincere il Milan a riscattarlo. Il club vuole capire se ...
Arrivato al Milan nel calciomercato di gennaio dagli inglesi del West Ham in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, l'esperto centravanti tedesco Niclas Füllkrug fin qui non ha brillato nelle sue apparizioni
Daniele Triolo Redattore 

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Niclas Füllkrug, attaccante tedesco giunto al Milan nell'ultimo calciomercato invernale con la formula del prestito gratuito dal West Ham: il Diavolo avrà la possibilità, al termine della stagione, di esercitare il diritto di riscatto sul suo cartellino versando al club londinese 5 milioni di euro.

Calciomercato, il Milan non ha ancora preso una decisione su Füllkrug

—  

Per il quotidiano romano, però, ad oggi il futuro di Füllkrug è incerto: il Milan non ha ancora deciso se esercitare o meno l'opzione di acquisto. Il centravanti classe 1993, ex Werder Brema e Borussia Dortmund, avrà, di fatto, queste ultime 12 partite di campionato per convincere la società della bontà della sua permanenza a titolo definitivo.

LEGGI ANCHE

Il Milan, secondo il 'CorSport', vuole capire se vale realmente la pena investire 5 milioni di euro e, soprattutto, occupare con Füllkrug una casella per l'attacco dei prossimi anni. Infatti, qualora 'Fülle' restasse in rossonero, firmerebbe un nuovo contratto di tre anni (con scadenza 30 giugno 2029, quindi di anni ne avrà già 36 ...) ad uno stipendio più alto rispetto a quello percepito finora.

Allegri lo vede solo come una soluzione degli ultimi 20'

—  

I calcoli della dirigenza del Milan, dunque, toccano sia l'aspetto tecnico sia quello finanziario. Füllkrug, per poter restare al Milan anche in futuro, in pratica, dovrà convincere tutti a suon di gol e buone prestazioni. Per ora, però, ha messo a segno una sola rete, sebbene decisiva, al 76' di Milan-Lecce 1-0.

LEGGI ANCHE: Capello avvisa il Milan: "Attento dietro". Poi sentenzia: "Leao non è un centravanti e in più ..." >>>

Quando entra il campo, va detto, il tedesco ci mette tanta voglia ed entusiasmo, ma Massimiliano Allegri - tecnico rossonero - lo ha utilizzato da titolare una sola volta finora, sul campo della Fiorentina, e, tendenzialmente, lo impiega soltanto nel finale di gara. Per Allegri, insomma, Füllkrug è una soluzione degli ultimi 20', per sbloccare la partita con un gol 'sporco' in area di rigore o per tenere il risultato. Le premesse per il riscatto non sembrano buone: spetterà a lui cercare di invertire la situazione.

Leggi anche
Milan, Allegri vuole Kean per l’attacco: sul taccuino di Tare c’è anche Vlahovic e...
Calciomercato, Tare porta al Milan i nuovi Milinkovic-Savic? Ecco chi ha messo nel mirino

© RIPRODUZIONE RISERVATA