“AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Alessandro Bonomi. L’attaccante classe 2006, e da undici stagioni in rossonero, continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, un’iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti“.
Il giovane attaccante avrà, così, l'opportunità di continuare a crescere in un club storico, sempre molto attento allo sviluppo dei propri talenti. L'obiettivo, infatti, sarà migliorarsi di stagione in stagione, conquistando giorno dopo giorno sempre più spazio fino ad arrivare, magari, in prima squadra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA