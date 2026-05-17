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Milan, altro rinnovo per il futuro: Bonomi prolunga col club

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Il Milan continua a credere nel proprio progetto: dopo i rinnovi di Cissè e Di Siena, arriva anche quello di Alessandro Bonomi
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Milan continua a puntare con molta forza sui giovani talenti, guardando con attenzione al futuro del club rossonero. Nel giro di pochissime ore, il club rossonero ha voluto ufficializzare il terzo rinnovo consecutivo, dando un forte segnale di continuità al progetto dedicato alla crescita e allo sviluppo dei calciatori cresciuti nel vivaio del Diavolo, così come successo con Davide Bartesaghi.

Dopo i rinnovi di Maiga-Hamadoun Cissè e Andrea Di Siena, arriva il prolungamento di Alessandro Bonomi, giovane attaccante classe 2006, considerato uno dei giocatori più interessanti dell'intero panorama rossonero. Attraverso un comunicato ufficiale, il Milan ha voluto annunciare il suo rinnovo:

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AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Alessandro Bonomi. L’attaccante classe 2006, e da undici stagioni in rossonero, continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, un’iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti“.

Il giovane attaccante avrà, così, l'opportunità di continuare a crescere in un club storico, sempre molto attento allo sviluppo dei propri talenti. L'obiettivo, infatti, sarà migliorarsi di stagione in stagione, conquistando giorno dopo giorno sempre più spazio fino ad arrivare, magari, in prima squadra.

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