Il Milan si è imposto sul Genoa per 2-1 nel match valido per la 37ª e penultima giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Oltre ai 3 punti, la vittoria del 'Marassi' si porta con sé un dato su cui vale la pena soffermarsi. I rossoneri sono scesi in campo senza Leao (assente per qualifica) per la nona volta in stagione. La cosa incredibile? Il Diavolo ha collezionato 7 vittorie in queste 9 partite, a cui si aggiungono il pareggio contro il Sassuolo nel match di andata e la sconfitta contro la Cremonese della 1ª giornata di campionato.