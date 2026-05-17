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Senza Leao il Milan viaggia a un ritmo da scudetto: la statistica che inchioda il portoghese

Rafael Leao, attaccante Milan
La vittoria sul Genoa conferma il trend: con Leao assente il Milan vince quasi sempre, anche se il calendario e il valore delle avversarie pesano sul dato
Redazione PM

Il Milan si è imposto sul Genoa per 2-1 nel match valido per la 37ª e penultima giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Oltre ai 3 punti, la vittoria del 'Marassi' si porta con sé un dato su cui vale la pena soffermarsi. I rossoneri sono scesi in campo senza Leao (assente per qualifica) per la nona volta in stagione. La cosa incredibile? Il Diavolo ha collezionato 7 vittorie in queste 9 partite, a cui si aggiungono il pareggio contro il Sassuolo nel match di andata e la sconfitta contro la Cremonese della 1ª giornata di campionato.

Milan, la media punti senza Leao è da scudetto

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La media punti del Milan, nelle partite in cui è sceso in campo senza Leao è di 2,44 a partita. Per intenderci, l'Inter si è laureata campione d'Italia con una media di 2,32 punti a gara. Quando il portoghese gioca, invece, i punti medi per incontro calano sensibilmente: appena 1,71 a match.

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Contestualizziamo il dato

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Il dato è molto impattante, ma è importante contestualizzarlo per poterlo leggere e interpretare lucidamente. Le 9 gare "incriminate", sono quasi tutte contro avversarie che occupano la zona medio-bassa della classifica: Cremonese, Lecce, Bologna (due volte), Udinese, Sassuolo, Verona, Torino e Genoa. Questa sottolineatura non cambia la media punti, ma può aiutare a dare il giusto peso alla statistica.

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