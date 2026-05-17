Nkunku la stappa, Athekhame la chiude: i colpi di Tare decidono Genoa-Milan. Siamo sicuri sia lui il problema?
Contestualizziamo il dato—
Il dato è molto impattante, ma è importante contestualizzarlo per poterlo leggere e interpretare lucidamente. Le 9 gare "incriminate", sono quasi tutte contro avversarie che occupano la zona medio-bassa della classifica: Cremonese, Lecce, Bologna (due volte), Udinese, Sassuolo, Verona, Torino e Genoa. Questa sottolineatura non cambia la media punti, ma può aiutare a dare il giusto peso alla statistica.
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