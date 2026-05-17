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Bonera pronto a rimettersi in gioco: quattro squadre sulle tracce dell’ex Milan

Daniele Bonera, ex Milan
Daniele Bonera valuta il proprio futuro: sondaggi in Serie C e offerte dall'estero per l'ex difensore del Milan
Redazione PM

Daniele Bonera è pronto a tornare in panchina dopo la conclusione dell'esperienza alla guida del Milan Futuro. Nella stagione 2024-2025, dopo il debutto vincente in Coppa Italia di categoria contro il Lecco (0-3) e la prima vittoria in campionato contro la SPAL, il tecnico classe 1981 è andato incontro a una serie di risultati negativi. Il percorso è culminato con la retrocessione della squadra in Serie D e il conseguente esonero dell'allenatore il 24 febbraio 2025. Il bilancio complessivo parla di 22 punti ottenuti in 28 giornate.

Milan, i club interessati a Bonera

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Secondo quanto riportato da 'Tuttomercatoweb.com', Bonera sarebbe al centro del mercato degli allenatori, attirando l'interesse di quattro club. In Italia si registrano i movimenti in Serie C del Lumezzane, che ha effettuato un primo sondaggio dopo la separazione da Emanuele Troise. La dirigenza della società lombarda ha rapporti di amicizia con l'ex tecnico del Milan, nello specifico il presidente Andrea Caracciolo e il direttore sportivo Simone Pesce. Anche il Trento valuta il profilo di Bonera, considerata anche la scadenza contrattuale di Luca Tabbiani. All'estero si muovono il Panetolikos, formazione della massima serie greca, e i rumeni del Corvinul Hunedoara, freschi di promozione nel massimo campionato nazionale, che avrebbero già presentato una prima offerta ufficiale.

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La lunga storia rossonera

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Il legame tra Bonera e il Milan si sviluppa lungo un intero ventennio. Acquistato nel 2006, il difensore ha vestito la maglia rossonera per nove anni: 201 presenze, lo Scudetto vinto nel 2011 e la Supercoppa Italiana a Pechino. Nel 2012 ha anche indossato la fascia di capitano contro la Lazio. Dopo il ritiro, Bonera è entrato nello staff tecnico prima di Marco Giampaolo e poi di Stefano Pioli. Nel novembre 2020 ha guidato temporaneamente la prima squadra a causa della positività al COVID-19 di Pioli e del suo vice Murelli, ottenendo le vittorie contro Napoli (3-1) e Fiorentina (2-0) e un pareggio in Europa League contro il Lille (1-1).

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