La lunga storia rossonera

Il legame tra Bonera e il Milan si sviluppa lungo un intero ventennio. Acquistato nel 2006, il difensore ha vestito la maglia rossonera per nove anni: 201 presenze, lo Scudetto vinto nel 2011 e la Supercoppa Italiana a Pechino. Nel 2012 ha anche indossato la fascia di capitano contro la Lazio. Dopo il ritiro, Bonera è entrato nello staff tecnico prima di Marco Giampaolo e poi di Stefano Pioli. Nel novembre 2020 ha guidato temporaneamente la prima squadra a causa della positività al COVID-19 di Pioli e del suo vice Murelli, ottenendo le vittorie contro Napoli (3-1) e Fiorentina (2-0) e un pareggio in Europa League contro il Lille (1-1).