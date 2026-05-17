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Carnevali: “Io al Milan con Briatore e Galliani? Una cosa ve la posso dire…”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato Sassuolo
Giovanni Carnevali commenta le voci che lo accostano al Milan con Briatore e Galliani ai microfoni di 'DAZN': queste le sue parole
Redazione PM

Negli ultimi giorni è emersa con forza la voce di un presunto board guidato dall'imprenditore italiano Flavio Briatoreinteressato all'acquisto del Milan. Secondo quanto riferito da 'Cronache di Spogliatoio', all'interno della cordata sarebbero presenti anche Adriano Galliani (ex amministratore delegato rossonero dal 1986 al 2017) e Giovanni Carnevali (ad del Sassuolo dal 2014).

Carnevali sulle voci che lo accostano al Milan

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A pochi istanti dal calcio d'inizio di Sassuolo-Lecce, Carnevali si è presentato ai microfoni di 'DAZN' per analizzare i principali temi del match. Tra le varie domande arrivate dallo studio, l'ad neroverde ha risposto anche a un quesito sulle voci che lo accostano al Milan. Ecco, di seguito, la sua risposta.

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"Essere accostato a un grande club fa piacere. Abbiamo tutti l'ambizione di fare qualcosa di importante. Per il momento sono parole, non ho avuto nessuna chiamata e nessun contatto".

Ma chi è Carnevali?

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Nato a Milano il 19 novembre del 1960, Carnevali muove i primi passi nel mondo del calcio nella Monzese, dove nel 1982 conobbe Beppe Marotta (con cui successivamente ha lavorato al Monza) e Ariedo Braida, ex dirigente del Milan. Negli anni '90 approda in Serie B, diventando dirigente del Como e successivamente del Ravenna, prima di collaborare con la Figc nei progetti di marketing e comunicazione per i Mondiali e gli Europei. Nel 2014, il patron del Sassuolo Giorgio Squinzi gli affida le chiavi del progetto tecnico neroverde, che guida con orgoglio ancora oggi. Il risultato più importante con il club emiliano resta la qualificazione in Europa League della stagione 2015/2016.

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