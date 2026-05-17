Ma chi è Carnevali?

Nato a Milano il 19 novembre del 1960, Carnevali muove i primi passi nel mondo del calcio nella Monzese, dove nel 1982 conobbe Beppe Marotta (con cui successivamente ha lavorato al Monza) e Ariedo Braida, ex dirigente del Milan. Negli anni '90 approda in Serie B, diventando dirigente del Como e successivamente del Ravenna, prima di collaborare con la Figc nei progetti di marketing e comunicazione per i Mondiali e gli Europei. Nel 2014, il patron del Sassuolo Giorgio Squinzi gli affida le chiavi del progetto tecnico neroverde, che guida con orgoglio ancora oggi. Il risultato più importante con il club emiliano resta la qualificazione in Europa League della stagione 2015/2016.