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Clamoroso Milan, spunta Flavio Briatore! Coinvolti anche Galliani e Carnevali

Clamoroso Milan, spunta Flavio Briatore! Coinvolti anche Galliani e Carnevali
Incredibile indiscrezione sul futuro del Milan: Flavio Briatore tenta l'ingresso nel club rossonero insieme ad Adriano Galliani e Giovanni Carnevali. Il punto da 'Cronache di Spogliatoio'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Continuano le voci su una possibile rivoluzione futura nel Milan: le parole di Gerry Cardinale hanno aumentato questa possibilità e, nella mattinata di oggi, si parla di possibili passi indietro da parte di Furlani e Ibra. Clamorosa l'indiscrezione lanciata da 'Cronache di Spogliatoio': ci sarebbe un tentativo da parte dell'imprenditore Flavio Briatore di entrare nel mondo Milan. Nell’affare sarebbero coinvolti anche Adriano Galliani, storico ex dirigente rossonero, e Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo. Non vengono specificati i possibili ruoli. Al momento, si legge, Gerry Cardinale nicchia.

Chi è Briatore e i possibili ruoli nel Milan

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Flavio Briatore è un celebre imprenditore italiano, nato il 12 aprile del 1950. Diventato molto popolare e conosciuto grazie alla Formula Uno: come team manager delle scuderie Benetton e poi Renault, ha vinto 4 titoli mondiali piloti con Michael Schumacher e Fernando Alonso, due assoluti fuoriclasse di questo sport. Di recente è tornato come Executive Advisor per il team Alpine che conta come piloti il francese Gasly e l'argentino Colapinto. Secondo Forbes, il patrimonio di Briatore è stimato a circa 200 milioni di dollari. Adriano Galliani potrebbe entrare come figura di rappresentanza per il Milan per cercare di ritrovare il peso politico perso in questi anni, soprattutto nel confronto con Inter e Napoli. Nello scenario ipotetico di 'Cronache', Giovanni Carnevali potrebbe prendere il posto di Giorgio Furlani da amministratore delegato del Milan.

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Perché Carnevali potrebbe piacere

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Come detto vanno capiti i possibili ruoli: cosa vorrebbe fare Briatore? Impossibile pensare a un tentativo di comprare il Milan visto il patrimonio stimato da 200 milioni di euro. Uno scenario realistico potrebbe essere quello di un'entrata come partner di minoranza. L'ingresso di un dirigente come Carnevali sarebbe in pieno stile RedBird, visto che con il Sassuolo ha creato tanto plusvalenze in questi anni. Cessioni importanti come quelle di Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca, Davide Frattesi e Manuel Locatelli. Sostenibilità e valorizzazione di profili giovani: quello che ha sempre voluto RedBird in queste stagioni. Ovviamente, questa indiscrezione va presa con le pinze al momento.

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