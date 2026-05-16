Continuano le voci su una possibile rivoluzione futura nel Milan : le parole di Gerry Cardinale hanno aumentato questa possibilità e, nella mattinata di oggi, si parla di possibili passi indietro da parte di Furlani e Ibra . Clamorosa l'indiscrezione lanciata da ' Cronache di Spogliatoio ': ci sarebbe un tentativo da parte dell'imprenditore Flavio Briatore di entrare nel mondo Milan. Nell’affare sarebbero coinvolti anche Adriano Galliani , storico ex dirigente rossonero, e Giovanni Carnevali , amministratore delegato del Sassuolo. Non vengono specificati i possibili ruoli. Al momento, si legge, Gerry Cardinale nicchia.

Chi è Briatore e i possibili ruoli nel Milan

Flavio Briatore è un celebre imprenditore italiano, nato il 12 aprile del 1950. Diventato molto popolare e conosciuto grazie alla Formula Uno: come team manager delle scuderie Benetton e poi Renault, ha vinto 4 titoli mondiali piloti con Michael Schumacher e Fernando Alonso, due assoluti fuoriclasse di questo sport. Di recente è tornato come Executive Advisor per il team Alpine che conta come piloti il francese Gasly e l'argentino Colapinto. Secondo Forbes, il patrimonio di Briatore è stimato a circa 200 milioni di dollari. Adriano Galliani potrebbe entrare come figura di rappresentanza per il Milan per cercare di ritrovare il peso politico perso in questi anni, soprattutto nel confronto con Inter e Napoli. Nello scenario ipotetico di 'Cronache', Giovanni Carnevali potrebbe prendere il posto di Giorgio Furlani da amministratore delegato del Milan.