L'analisi: i possibili cambi in panchina—
Ancora è presto per potersi sbilanciare, ma è chiaro che, anche date le parole di ieri di Gerry Cardinale, ci saranno dei cambiamenti, anche importanti, in tutto l'organigramma del Milan. Visti i dissidi tra Allegri e Ibra, difficile pensare che, in caso di più potere per lo svedese, l'allenatore livornese resti al Milan, Champions League o meno. E allora chi potrebbe essere il nuovo allenatore rossonero? Ovviamente è solo un'ipotesi, ma i nomi interessanti potrebbero essere due: Thiago Motta e van Bommel. Entrambi hanno un ottimo rapporto con Ibrahimović ed entrambi sono stati cercati in passato dal Milan. Vedremo quali scenari ci saranno quando mancano solo due (decisive) giornate alla fine della Serie A 2025-26.
© RIPRODUZIONE RISERVATA