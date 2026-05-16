Calciomercato Milan, accordo di massima con Goretzka. Resta un ostacolo

Importanza vitale della Champions League

In queste settimane di totale caos a livello ambientale per il Milan, i rossoneri devono stringersi e non ascoltare le voci esterne, perché la Champions League è troppo importante. Sia a livello economico (premi UEFA e ricavi vitali per il bilancio) sia per il mercato. Arrivare nella massima competizione europea, garantirebbe più spazio di manovra, meno obbligo di fare plusvalenze con cessioni importanti (ricordarsi di Reijnders lo scorso anno) e avere più importanza nel tavolo delle trattative con giocatori forti come Goretzka. L'arrivo del tedesco resta fondamentale per inserire una figura d'esperienza e di qualità a centrocampo a un prezzo contenuto: l'offerta dovrebbe essere un triennale a 5 milioni di euro a stagione.