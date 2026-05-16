Calciomercato Milan, accordo di massima con Goretzka. Resta un ostacolo

Il Milan accelera per Leon Goretzka: c'è l'accordo di massima per chiudere il grande colpo di calciomercato a centrocampo. Resta un solo ostacolo. Il punto da 'La Gazzetta dello Sport'
Momento delicato in casa Milan, anche se non smettono le voci di calciomercato su possibili colpi in entrata per i rossoneri. Tra i nomi più caldi resta quello di Leon Goretzka, centrocampista classe 1995 in uscita dal Bayern Monaco a parametro zero. Un giocatore molto importante che rappresenta un'occasione più unica che rara per i rossoneri. Nella gestione di RedBird, difficilmente il Milan si è interessato a giocatori a parametro zero, soprattutto per i costi allegati tra commissioni e stipendi alti. Ricordiamo, ad esempio, l'arrivo di Origi dal Liverpool: investimento importante a livello di costi stagionali (4 milioni di euro netti a stagione), che purtroppo non ha ripagato (2 gol in 36 presenze).
Calciomercato Milan, accordo con Goretzka, con un 'ma'
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Ovviamente, ogni operazione di mercato ha i suoi rischi, ma prendere un calciatore come Goretzka potrebbe risolvere tanti problemi a centrocampo, qualsiasi sia il modulo o l'allenatore della prossima stagione per il Milan. Il tedesco, infatti, sa giocare sia come mezzala a tre, sia come mediano a due e può anche essere usato come trequartista fisico, per cercare gol in area di rigore di testa. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', le negoziazioni con il Milan vanno avanti da tempo. Addirittura ci sarebbe già un accordo di massima, ma tutto dipende dalla Champions League: senza la qualificazione, i rossoneri perderebbero molto appeal. Se non dovesse arrivare la Champions League, Goretzka potrebbe valutare offerte della Juventus, della Premier League o della MLS.