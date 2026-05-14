La seconda riguarda Mateta, per cui potrebbe esserci un ritorno di fiamma, come prevedibile. Da capire, ovviamente, chi penserà al mercato in estate e da questo potrebbe anche dipendere il destino dell'attaccante del Crystal Palace, che fu a un passo dal Milan a gennaio. Infine, conferme su Goretzka, primo obiettivo rossonero per il centrocampo. Nel video sul nostro canale YouTube ufficiale, che trovate qui sotto, il nostro Stefano Bressi da Pianeta Milan analizza nel dettaglio tutte le cifre di queste operazioni e svela i retroscena caldi delle ultime ore.