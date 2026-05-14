Mentre la situazione societaria continua a essere un enigma, qualcosa sul mercato per il Milan si muove comunque. Ci sono tre novità importanti: la prima riguarda Mike Maignan, che, nonostante il rinnovo di contratto firmato in questa stagione, potrebbe salutare tutti. Sul giocatore, secondo 'La Gazzetta dello Sport', potrebbe tornare di prepotenza il Chelsea, come successo la scorsa estate. Due le condizioni necessarie affinché rimanga, ve le sveliamo nel video qui sotto.
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Mercato Milan, Maignan chiede di andare via? Mateta, ritorno di fiamma. Goretzka confermato
Nel caos di questi giorni, si continua a parlare del mercato del Milan: il nostro Stefano Bressi fa il punto su Mateta, Maignan e Goretzka. Il video di Pianeta Milan
Mercato Milan, le ultime novità da Pianeta Milan
La seconda riguarda Mateta, per cui potrebbe esserci un ritorno di fiamma, come prevedibile. Da capire, ovviamente, chi penserà al mercato in estate e da questo potrebbe anche dipendere il destino dell'attaccante del Crystal Palace, che fu a un passo dal Milan a gennaio. Infine, conferme su Goretzka, primo obiettivo rossonero per il centrocampo. Nel video sul nostro canale YouTube ufficiale, che trovate qui sotto, il nostro Stefano Bressi da Pianeta Milan analizza nel dettaglio tutte le cifre di queste operazioni e svela i retroscena caldi delle ultime ore.
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