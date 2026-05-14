Milan, altra primavera di rivoluzioni
In tutto questo, il Milan deve giocarsi ancora due partite fondamentali per il futuro del club: contro Genoa e Cagliari, i rossoneri devono ottenere sei punti per giocare la prossima edizione della Champions League. Senza il ritorno nella massima competizione europea, ci potrebbe essere un ridimensionamento importante, soprattutto a livello economico. Senza i premi UEFA ci potrebbero essere sacrifici importanti, come avvenuto la scorsa estate con la cessione di Reijnders. Anche il nostro Stefano Bressi ha analizzato la situazione in casa Milan, nell'ennesima primavera che sa di rivoluzione.
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