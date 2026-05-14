Altra primavera, altra possibile rivoluzione per il Milan : dopo l'arrivo la scorsa stagione di Allegri in panchina e Tare come direttore sportivo, tutto potrebbe di nuovo cambiare in pochissimi mesi. Dopo il sogno scudetto, il Diavolo è crollato in classifica e questo potrebbe avere ripercussioni importanti anche sulla panchina del Milan.

Il giornalista Matteo Moretto parla dei dissidi tra Ibra e Allegri, rilanciati in mattinata da 'Il Corriere della Sera': "Vi confermo che i rapporti tra Ibrahimović e Allegri non sono idilliaci e ci sono frizioni". Il futuro dell'allenatore del Milan potrebbe essere lontano dai rossoneri. Ecco le parole di Moretto in merito: "Anche per Allegri, ad oggi, indipendentemente dalla stagione, ci sono probabilità concrete che le strade con il Milan si separino. Sarà Cardinale a fine stagione a tirare la linea, Allegri e Tare restano quelli più in dubbio".