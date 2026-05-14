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Moretto sul futuro di Allegri: “Probabilità concrete che si separi dal Milan”

Moretto sul futuro di Allegri: 'Probabilità concrete che si separi dal Milan'
Il giornalista Matteo Moretto parla anche del futuro della panchina del Milan: Massimiliano Allegri potrebbe lasciare subito. I dettagli da 'YouTube'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Altra primavera, altra possibile rivoluzione per il Milan: dopo l'arrivo la scorsa stagione di Allegri in panchina e Tare come direttore sportivo, tutto potrebbe di nuovo cambiare in pochissimi mesi. Dopo il sogno scudetto, il Diavolo è crollato in classifica e questo potrebbe avere ripercussioni importanti anche sulla panchina del Milan.

Il giornalista Matteo Moretto parla dei dissidi tra Ibra e Allegri, rilanciati in mattinata da 'Il Corriere della Sera': "Vi confermo che i rapporti tra Ibrahimović e Allegri non sono idilliaci e ci sono frizioni". Il futuro dell'allenatore del Milan potrebbe essere lontano dai rossoneri. Ecco le parole di Moretto in merito: "Anche per Allegri, ad oggi, indipendentemente dalla stagione, ci sono probabilità concrete che le strade con il Milan si separino. Sarà Cardinale a fine stagione a tirare la linea, Allegri e Tare restano quelli più in dubbio".

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In tutto questo, il Milan deve giocarsi ancora due partite fondamentali per il futuro del club: contro Genoa e Cagliari, i rossoneri devono ottenere sei punti per giocare la prossima edizione della Champions League. Senza il ritorno nella massima competizione europea, ci potrebbe essere un ridimensionamento importante, soprattutto a livello economico. Senza i premi UEFA ci potrebbero essere sacrifici importanti, come avvenuto la scorsa estate con la cessione di Reijnders. Anche il nostro Stefano Bressi ha analizzato la situazione in casa Milan, nell'ennesima primavera che sa di rivoluzione.

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