PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Moretto: “Tare più fuori che dentro. Frizioni tra Ibra e Allegri”. E il futuro dell’allenatore …

CALCIOMERCATO MILAN

Moretto: “Tare più fuori che dentro. Frizioni tra Ibra e Allegri”. E il futuro dell’allenatore …

Moretto: 'Tare più fuori che dentro. Frizioni tra Ibra e Allegri'. E il futuro dell'allenatore ...
I retroscena di Matteo Moretto sul futuro del Milan: lo scontro Allegri-Ibra, l'addio quasi certo di Tare e non solo. Ecco i dettagli da 'YouTube'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Non tutto dipenderà dai risultati sportivi del Milan". Queste le parole del giornalista Matteo Moretto sul possibile futuro del club rossonero. In queste settimane ci sono tantissime voci e indiscrezioni, con i profili di Tare e di Allegri che potrebbero essere quelle più in bilico in questo momento. Di questa mattina l'articolo de 'Il Corriere della Sera' che parla di contrasti importanti tra Allegri e Ibrahimović.

Milan, Tare e Allegri possibili addii

Matteo Moretto conferma tutto ciò e aggiunge: "Vi confermo che i rapporti tra Ibrahimović e Allegri non sono idilliaci e ci sono frizioni". L'altra figura che potrebbe lasciare il Milan dopo una sola stagione è quella di Igli Tare. Moretto è concorde con altre rivelazioni di questi ultimi giorni: "Igli Tare resta in dubbio, al momento è più fuori che dentro dal mondo Milan. Al suo posto il primo nome è quello di D'Amico, anche se non ci sono ancora accordi". Nonostante Di Marzio parli di un Allegri che non voglia andare via e che potrebbe anche restare al Milan, le parole di Moretto sull'argomento sono abbastanza chiare: "Anche per Allegri, ad oggi, indipendentemente dalla stagione, ci sono probabilità concrete che le strade con il Milan si separino. Sarà Cardinale a fine stagione a tirare la linea, Allegri e Tare restano quelli più in dubbio".

Leggi anche
Questo è un circo. Nessuno pensa al bene del Milan. Ibrahimović contro Allegri
Maignan e il Chelsea, ritorno di fiamma: due condizioni per restare al Milan

© RIPRODUZIONE RISERVATA