"Non tutto dipenderà dai risultati sportivi del Milan". Queste le parole del giornalista Matteo Moretto sul possibile futuro del club rossonero. In queste settimane ci sono tantissime voci e indiscrezioni, con i profili di Tare e di Allegri che potrebbero essere quelle più in bilico in questo momento. Di questa mattina l'articolo de 'Il Corriere della Sera' che parla di contrasti importanti tra Allegri e Ibrahimović.
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Moretto: “Tare più fuori che dentro. Frizioni tra Ibra e Allegri”. E il futuro dell’allenatore …
Milan, Tare e Allegri possibili addii
Matteo Moretto conferma tutto ciò e aggiunge: "Vi confermo che i rapporti tra Ibrahimović e Allegri non sono idilliaci e ci sono frizioni". L'altra figura che potrebbe lasciare il Milan dopo una sola stagione è quella di Igli Tare. Moretto è concorde con altre rivelazioni di questi ultimi giorni: "Igli Tare resta in dubbio, al momento è più fuori che dentro dal mondo Milan. Al suo posto il primo nome è quello di D'Amico, anche se non ci sono ancora accordi". Nonostante Di Marzio parli di un Allegri che non voglia andare via e che potrebbe anche restare al Milan, le parole di Moretto sull'argomento sono abbastanza chiare: "Anche per Allegri, ad oggi, indipendentemente dalla stagione, ci sono probabilità concrete che le strade con il Milan si separino. Sarà Cardinale a fine stagione a tirare la linea, Allegri e Tare restano quelli più in dubbio".
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