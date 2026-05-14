Matteo Moretto conferma tutto ciò e aggiunge: "Vi confermo che i rapporti tra Ibrahimović e Allegri non sono idilliaci e ci sono frizioni". L'altra figura che potrebbe lasciare il Milan dopo una sola stagione è quella di Igli Tare. Moretto è concorde con altre rivelazioni di questi ultimi giorni: "Igli Tare resta in dubbio, al momento è più fuori che dentro dal mondo Milan. Al suo posto il primo nome è quello di D'Amico, anche se non ci sono ancora accordi". Nonostante Di Marzio parli di un Allegri che non voglia andare via e che potrebbe anche restare al Milan, le parole di Moretto sull'argomento sono abbastanza chiare: "Anche per Allegri, ad oggi, indipendentemente dalla stagione, ci sono probabilità concrete che le strade con il Milan si separino. Sarà Cardinale a fine stagione a tirare la linea, Allegri e Tare restano quelli più in dubbio".