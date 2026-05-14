Calciomercato, Maignan-Chelsea, ritorno di fiamma: due condizioni per ...

Le cose potrebbero però cambiare in estate: lo riporta il sito de 'La Gazzetta dello Sport' che scrive di come Mike Maignan voglia due certezze per restare al Milan: la Champions e Allegri. Per Mike devono esserci entrambi e al momento sarebbero in dubbio. Per la Champions League il Milan deve vincere contro il Cagliari e il Genoa, ma arriva da 7 punti ottenuti nelle ultime 8 partite del campionato. Il destino di Massimiliano Allegri, invece, potrebbe essere già in bilico dopo una sola stagione. E quindi? Secondo la rosea occhio al ritorno del Chelsea, che non avrebbe mai dimenticato Maignan. Al momento sarebbe solo una fase esplorativa, ma potrebbe diventare qualcosa di più in base ai risultati e alle decisioni del Milan. I rossoneri, ovviamente, chiederanno di più rispetto alla scorsa stagione, forti del fresco rinnovo di contratto di Maignan.