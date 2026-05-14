Calciomercato, Maignan-Chelsea, ritorno di fiamma: due condizioni per ...

Durante la stagione, il Milan si è mosso per il futuro, firmando anche il portiere Mike Maignan. Il francese sembrava a un passo dall'addio in estate, con il Chelsea fortemente interessato. Trattativa saltata perché non si è mai arrivati a un accordo tra i due club. Andando avanti e con il lavoro di Tare, Allegri e il suo staff, Maignan si è convinto a rinnovare il contratto in scadenza con i rossoneri. Il 31 gennaio del 2026 l'annuncio ufficiale dell'accordo siglato fino al 2031 che dovrebbe essere da circa 5 milioni di euro di base a stagione.
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Maignan e il Chelsea, ritorno di fiamma: due condizioni per restare al Milan
Calciomercato Milan, occhio al Chelsea per Maignan
Le cose potrebbero però cambiare in estate: lo riporta il sito de 'La Gazzetta dello Sport' che scrive di come Mike Maignan voglia due certezze per restare al Milan: la Champions e Allegri. Per Mike devono esserci entrambi e al momento sarebbero in dubbio. Per la Champions League il Milan deve vincere contro il Cagliari e il Genoa, ma arriva da 7 punti ottenuti nelle ultime 8 partite del campionato. Il destino di Massimiliano Allegri, invece, potrebbe essere già in bilico dopo una sola stagione. E quindi? Secondo la rosea occhio al ritorno del Chelsea, che non avrebbe mai dimenticato Maignan. Al momento sarebbe solo una fase esplorativa, ma potrebbe diventare qualcosa di più in base ai risultati e alle decisioni del Milan. I rossoneri, ovviamente, chiederanno di più rispetto alla scorsa stagione, forti del fresco rinnovo di contratto di Maignan.
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