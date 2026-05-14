"Allegri o Conte nella testa di Malagò per l'Italia, il primo più prendibile". Il futuro dell'attuale allenatore del Milan potrebbe quindi essere sulla panchina dell'Italia come successore di Gattuso. Schira spiega: "Allegri e la società del Milan non hanno la stessa identità di vedute. Allegri vuole voce in capitolo, vuole decidere i giocatori, è sempre stato scavalcato tranne per Rabiot, ha subito". Ricordiamo che Rabiot è stato comprato dal Milan nell'ultimo giorno del calciomercato estivo scorso ed è stato il giocatore più importante della stagione rossonera: per il francese 6 gol e 5 assist in Serie A. Schira continua: "La sensazione è che non ci siano i presupposti per un altro anno insieme. Anche la società non è contenta degli ultimi mesi di Allegri. C'è malcontento e il futuro di Massimiliano Allegri appare sempre più in bilico". Ricordiamo infatti i numeri delle ultime partite in campionato del Milan: conquistati solo 7 punti sui 24 disponibili nelle ultime 8 gare. Il Milan ha ancora in mano il proprio destino: vincendo contro Genoa e Cagliari la Champions League sarebbe garantita, ma potrebbe cambiare poco nel destino futuro di Allegri.