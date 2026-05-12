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Milan, Allegri sotto esame? Moretto: “A fine campionato le parti capiranno che fare”

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Matteo Moretto, noto esperto di mercato, ha voluto spendere alcune parole sul futuro di Massimiliano Allegri...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il finale di stagione del Milan sarà decisivo sia per le sorti future del club che per il futuro del suo condottiero. Massimiliano Allegri, dopo settimane molto complicate con diversi risultati deludenti, sarebbe finito sotto la lente d'ingrandimento del club.

Dopo un solo anno dal ritorno in rossonero, l'allenatore è stato sommerso da alcune critiche, con anche delle voci legate al suo addio. In più occasioni però, durante alcune conferenze, l'allenatore livornese ha smentito queste voci, confermandosi ancora sulla panchina del diavolo. A far chiarezza sul suo futuro ci ha pensato Matteo Moretto, noto esperto di mercato, con un video pubblicato sul proprio canale YouTube.

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“Al Milan oggi sono un po’ tutti sotto esame, tanto dipenderà dalla Champions ma non tutto. Ci sono alcune situazioni e scelte che potrebbero anche non dipendere dalla qualificazione in Champions League. Sicuramente l’operato di Massimiliano Allegri resta sotto esame, a fine campionato si capirà sé entrambe le parti, dirigenza e staff Allegri vorranno proseguire insieme”.

Secondo moretto, in questo momento all'interno del Milan nessuno può essere considerato totalmente 'libero' dalle critiche e valutazioni. A fine campionato, ovviamente, verranno fatte delle valutazioni in base all'operato del tecnico e, in caso, verranno prese le giuste decisioni.

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