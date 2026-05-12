Milan, le notizie Top di oggi: Tare ai saluti? Modric verso il rientro! Conceicao, che dichiarazioni
Milan, le parole di Moretto—
“Al Milan oggi sono un po’ tutti sotto esame, tanto dipenderà dalla Champions ma non tutto. Ci sono alcune situazioni e scelte che potrebbero anche non dipendere dalla qualificazione in Champions League. Sicuramente l’operato di Massimiliano Allegri resta sotto esame, a fine campionato si capirà sé entrambe le parti, dirigenza e staff Allegri vorranno proseguire insieme”.
Secondo moretto, in questo momento all'interno del Milan nessuno può essere considerato totalmente 'libero' dalle critiche e valutazioni. A fine campionato, ovviamente, verranno fatte delle valutazioni in base all'operato del tecnico e, in caso, verranno prese le giuste decisioni.
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