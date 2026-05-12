Matteo Moretto, noto esperto di mercato, ha voluto spendere alcune parole sul futuro di Massimiliano Allegri...

Il finale di stagione del Milan sarà decisivo sia per le sorti future del club che per il futuro del suo condottiero. Massimiliano Allegri, dopo settimane molto complicate con diversi risultati deludenti, sarebbe finito sotto la lente d'ingrandimento del club.