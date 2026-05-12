Dopo la brutta prestazione contro l'Atalanta, tutti i riflettori sono puntati addosso al Milan. Quest'oggi, infatti, la squadra di Allegri è finita nel centro delle chiacchiere: dal possibile addio di Igli Tare dopo una sola stagione, al possibile rientro contro il Genoa di Luka Modric. Vediamo quali sono le migliori notizie pubblicate sul sito 'PianetaMilan.it' nella giornata di oggi, martedì 12 maggio 2026.
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Milan, le notizie Top di oggi: Tare ai saluti? Modric verso il rientro! Conceicao, che dichiarazioni
Dal possibile addio di Igli tare, alla permanenza e al ritorno di Luka Modric : ecco le notizie migliori della giornata, martedì 12 maggio
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