Dopo la brutta prestazione contro l'Atalanta, tutti i riflettori sono puntati addosso al Milan. Quest'oggi, infatti, la squadra di Allegri è finita nel centro delle chiacchiere: dal possibile addio di Igli Tare dopo una sola stagione, al possibile rientro contro il Genoa di Luka Modric. Vediamo quali sono le migliori notizie pubblicate sul sito 'PianetaMilan.it' nella giornata di oggi, martedì 12 maggio 2026.