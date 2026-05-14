Goretzka-Milan: ok, l'offerta è giusta — Il club di Via Aldo Rossi ha rotto gli indugi, mettendo sul tavolo della scuderia 'Roof' (l'agenzia che cura gli interessi del calciatore) l'offerta decisiva. Ovvero, quella di un contratto triennale (con scadenza 30 giugno 2029), con uno stipendio di 5 milioni di euro netti a stagione più bonus legati a obiettivi personali e di squadra.

Goretzka è letteralmente affascinato dal progetto rossonero. Nonostante i sondaggi dei club di Premier League, Saudi Pro League, MLS e delle rivali italiane (Inter, Juventus e Napoli), il giocatore che lascerà il Bayern Monaco in estate a parametro zero ha scelto il Milan come prossima tappa della sua carriera.

La nostra analisi tattica: un upgrade senza precedenti — Dal mio punto di vista, l'innesto di Goretzka non è semplicemente un grande colpo di calciomercato, ma una vera e propria dichiarazione d'intenti. Parliamo di un centrocampista totale che sposta gli equilibri della Serie A. Questo perché si tratta di un giocatore più fisico rispetto a Youssouf Fofana, poiché garantisce maggiore prestanza e potenza. Specialmente nei grandi appuntamenti, anche europei.

Ma è anche più incisivo di Ruben Loftus-Cheek, perché ha tempi di inserimento e una cattiveria sotto porta superiori (5 gol il tedesco, 3 l'inglese in questa stagione). Immaginate il centrocampo del Milan nella prossima stagione: potrebbe essere un trittico da sogno. Con Goretzka, forza, muscoli e una qualità tecnica spaventosa, in un reparto completato dall'esperienza di Luka Modrić e dal dinamismo di Adrien Rabiot. Un mix di centimetri e fosforo che rimette il Milan al centro del villaggio calcistico europeo, indipendentemente dalle tempeste societarie.