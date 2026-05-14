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Milan-Goretzka, accordo totale: cifre, dettagli e perché prescinde dalla Champions

Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco, obiettivo di calciomercato del Milan per l'estate 2026
Leon Goretzka, centrocampista tedesco classe 1995 in regime di svincolo dal Bayern Monaco, si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan nel prossimo calciomercato estivo. Il punto della situazione secondo il 'CorSport'
Daniele Triolo Redattore 

Nelle scorse settimane vi abbiamo raccontato in anteprima i dettagli della trattativa tra il Milan e l'entourage di Leon Goretzka. Nonostante il recente caos societario e tecnico che ha scosso Milanello, l'affare non è affatto sfumato.

Anzi, secondo quanto confermato anche dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, l'operazione è ormai in dirittura d'arrivo. C'è infatti un dettaglio fondamentale: il tedesco classe 1995 arriverà a prescindere dalla qualificazione alla prossima Champions League.

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Il club di Via Aldo Rossi ha rotto gli indugi, mettendo sul tavolo della scuderia 'Roof' (l'agenzia che cura gli interessi del calciatore) l'offerta decisiva. Ovvero, quella di un contratto triennale (con scadenza 30 giugno 2029), con uno stipendio di 5 milioni di euro netti a stagione più bonus legati a obiettivi personali e di squadra.

Goretzka è letteralmente affascinato dal progetto rossonero. Nonostante i sondaggi dei club di Premier League, Saudi Pro League, MLS e delle rivali italiane (Inter, Juventus e Napoli), il giocatore che lascerà il Bayern Monaco in estate a parametro zero ha scelto il Milan come prossima tappa della sua carriera.

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Dal mio punto di vista, l'innesto di Goretzka non è semplicemente un grande colpo di calciomercato, ma una vera e propria dichiarazione d'intenti. Parliamo di un centrocampista totale che sposta gli equilibri della Serie A. Questo perché si tratta di un giocatore più fisico rispetto a Youssouf Fofana, poiché garantisce maggiore prestanza e potenza. Specialmente nei grandi appuntamenti, anche europei.

Ma è anche più incisivo di Ruben Loftus-Cheek, perché ha tempi di inserimento e una cattiveria sotto porta superiori (5 gol il tedesco, 3 l'inglese in questa stagione). Immaginate il centrocampo del Milan nella prossima stagione: potrebbe essere un trittico da sogno. Con Goretzka, forza, muscoli e una qualità tecnica spaventosa, in un reparto completato dall'esperienza di Luka Modrić e dal dinamismo di Adrien Rabiot. Un mix di centimetri e fosforo che rimette il Milan al centro del villaggio calcistico europeo, indipendentemente dalle tempeste societarie.

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