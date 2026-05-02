Milan e Goretzka: contatti proficui con gli agenti. Traguardo più vicino

Il giornalista Niccolò Ceccarini riporta le ultime novità sul possibile arrivo del centrocampista tedesco classe 1995 al Milan. Ecco le sue parole a Tuttomercatoweb: "Intanto si avvicina Goretzka. I contatti con l’entourage del centrocampista tedesco sono continui e proficui per cui presto il Milan potrebbe mettere la freccia e arrivare al traguardo". Dettagli importanti quindi per il Diavolo, che sarebbe sempre più vicino al primo acquisto di mercato per il suo centrocampo. Leon Goretzka potrebbe giocare da mezzala destra nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri, garantendo corsa, fisicità e tantissima esperienza. Il tedesco ha giocato anni al Bayern Monaco con 73 presenze in Champions League. Secondo gli ultimi rumors di mercato, l'offerta del Milan sarebbe da 5 milioni di euro per un contratto da tre anni. La decisione finale di Goretzka dovrebbe arrivare prima dei Mondiali 2026 negli USA. Nell'undici titolare attuale di Allegri, Goretzka potrebbe prendere il posto di Fofana. Il centrocampista francese ha giocato titolare come mezzala destra, ma potrebbe anche lasciare il Diavolo in estate (interesse di Lione e Marsiglia per una richiesta di 30 milioni di euro).