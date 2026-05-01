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Calciomercato, Milan ottimista sulla buona riuscita dell’affare Goretzka: ecco l’offerta rossonera

Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco, obiettivo di calciomercato del Milan per l'estate 2026
Leon Goretzka, centrocampista tedesco classe 1995 che si svincolerà dal Bayern Monaco, è un concreto obiettivo del Milan per il calciomercato estivo. Il punto del 'Corriere dello Sport' sull'ex Bochum e Schalke 04
Daniele Triolo Redattore 

Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Milan "si ritiene positivo e abbastanza ottimista sulla buona riuscita dell'affare Leon Goretzka": il centrocampista tedesco, classe 1995, si svincolerà a fine stagione dal Bayern Monaco e potrebbe dunque arrivare in rossonero a parametro zero nella sessione estiva di calciomercato.

Tanti i club - italiani e stranieri - che hanno chiesto informazioni su Goretzka, ma, per il quotidiano romano, l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare si sono mossi in anticipo e con decisione con il giocatore e con il suo entourage.

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Il Milan ha proposto a Goretzka un contratto di tre anni, con scadenza 30 giugno 2029, con uno stipendio di 5 milioni di euro netti all'anno più bonus. Inoltre, particolare non da poco, il Milan ha offerto a Goretzka la possibilità di giocare titolare in Serie A e in Champions League in un centrocampo con Luka Modrić e Adrien Rabiot. Mica male, no?

La nostra analisi: Goretzka come Khedira ed Emre Can nella Juve di Max

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Il nome di Goretzka è stato uno dei primi nomi fatti da Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, alla propria dirigenza quando ha avanzato la sua richiesta di gente esperta e di qualità per costruire la sua squadra per l'anno venturo. L'allenatore ritiene che con elementi come il tedesco si possa lottare per vincere. L'eventuale innesto di Goretzka nel Milan ci ricorda quelli che avvennero, nella Juventus di Allegri, con due suoi connazionali, ovvero Sami Khedira, bianconero dal 2015 al 2021 e Emre Can, alla Juve dal 2018 al 2020. Caratteristiche fisiche e tecniche similari e ottime annate nel centrocampo tutto fosforo e muscoli di Max.

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