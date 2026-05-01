Gabriel Jesus potrebbe essere una delle soluzioni per l'attacco del Milan: il nome dell'attaccante brasiliano classe 1997 è stato accostato spesso ai rossoneri. Ieri, dopo il summit di mercato tra Allegri e dirigenza presso 'Casa Milan', è tornato di moda proprio il brasiliano. Verso l'estate, potrebbe essere la punta giusta per rinforzare l'attacco di Massimiliano Allegri. Il contratto in scadenza nel 2027, potrebbe agevolare l'operazione con l'Arsenal, anche perché Gabriel Jesus non è più una prima opzione per Arteta. Perché potrebbe essere utile al Diavolo? In stagione ha giocato 12 partite in Premier League segnando due gol, in Champions League 6 presenze con due gol. Le medie ai gunners non sono esaltanti (31 gol in 121 presenze). Diverso il discorso se andiamo a vedere i dati al Manchester City: 95 gol in 236 presenze. Prendiamo la Champions League: il brasiliano ha segnato 26 reti in 57 presenze, qui ottima media, quasi un gol ogni due partite (tutti i dati da transfermarkt.it).