Gabriel Jesus potrebbe essere una delle soluzioni per l'attacco del Milan: il nome dell'attaccante brasiliano classe 1997 è stato accostato spesso ai rossoneri. Ieri, dopo il summit di mercato tra Allegri e dirigenza presso 'Casa Milan', è tornato di moda proprio il brasiliano. Verso l'estate, potrebbe essere la punta giusta per rinforzare l'attacco di Massimiliano Allegri. Il contratto in scadenza nel 2027, potrebbe agevolare l'operazione con l'Arsenal, anche perché Gabriel Jesus non è più una prima opzione per Arteta. Perché potrebbe essere utile al Diavolo? In stagione ha giocato 12 partite in Premier League segnando due gol, in Champions League 6 presenze con due gol. Le medie ai gunners non sono esaltanti (31 gol in 121 presenze). Diverso il discorso se andiamo a vedere i dati al Manchester City: 95 gol in 236 presenze. Prendiamo la Champions League: il brasiliano ha segnato 26 reti in 57 presenze, qui ottima media, quasi un gol ogni due partite (tutti i dati da transfermarkt.it).
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Milan, scommessa Gabriel Jesus: rendimento ‘top’ al City, ma incognita infortuni e 3-5-2 di Allegri
Milan, numeri, infortuni e il piano tattico per Gabriel Jesus
Altro dubbio nasce dagli infortuni di Gabriel Jesus: è stato fuori per la rottura del legamento crociato per tanti mesi. Un grave infortunio, dal quale è rientrato lo scorso dicembre nella partita con il Wolverhampton di Premier League. Passiamo ad analizzare il possibile colpo a livello tattico: Gabriel Jesus giocherebbe nei due davanti del 3-5-2 del Milan di Massimiliano Allegri, ma non è certo la prima punta di peso fisica che è mancata in questa stagione ai rossoneri. Il brasiliano ha qualità indiscusse, tra cui velocità, dribbling, grande tiro e grande freddezza in area di rigore. Ma non ha il fisico per 'fare reparto da solo'. Potrebbe essere una perfetta seconda punta agendo intorno a una 'boa' offensiva. Ben venga quindi Gabriel Jesus per il Milan, ma forse servirebbe aggiungere anche un altro giocatore per il reparto avanzato, con altre caratteristiche. Ovvero una prima punta di peso, fisica, che possa anche giocare spalle alla porta. Visti gli ultimi rumors, una coppia formata da Gabriel Jesus e Sørloth potrebbe essere fattibile a livello economico e garantire all'attacco del Milan quello che manca oggi.
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