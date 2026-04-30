Nelle ultime ore vi abbiamo raccontato direttamente da Casa Milan il nuovo vertice tra Massimiliano Allegri e la società rossonera per programmare la prossima stagione. Quello di oggi, durato più di tre ore, è solo l'ultimo di una lunga serie di incontri mirati alla costruzione del futuro del Diavolo che vuole tornare a vincere, non più a partecipare e basta. Per farlo sarà necessario un calciomercato estivo che porti diversi innesti di qualità alla rosa del tecnico livornese. Soprattutto in attacco dove i rossoneri hanno faticato tutto l'anno e continuano a farlo soprattutto in questo periodo.