Nelle ultime ore vi abbiamo raccontato direttamente da Casa Milan il nuovo vertice tra Massimiliano Allegri e la società rossonera per programmare la prossima stagione. Quello di oggi, durato più di tre ore, è solo l'ultimo di una lunga serie di incontri mirati alla costruzione del futuro del Diavolo che vuole tornare a vincere, non più a partecipare e basta. Per farlo sarà necessario un calciomercato estivo che porti diversi innesti di qualità alla rosa del tecnico livornese. Soprattutto in attacco dove i rossoneri hanno faticato tutto l'anno e continuano a farlo soprattutto in questo periodo.
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Caccia al nuovo centravanti, il Milan pensa di nuovo a Gabriel Jesus: la situazione
L'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio aggiunge un nuovo nome alla lista del Milan per l'attacco: si tratta di Gabriel Jesus, attaccante brasiliano dell'Arsenal. Ecco la situazione
In giornata si è fatto il nome di Romelu Lukaku, oltre ai soliti noti Sørloth e Lewandowski, ma in serata è uscito il nome di Gabriel Jesus dell'Arsenal, dopo l'interesse mostrato nei confronti del brasiliano già a gennaio. A rivelarlo è Gianluca Di Marzio nell'ultima puntata del podcast 'Sky Calcio Unplugged', precisando che si tratta di un obiettivo per il prossimo anno. Rimane da capire se la squadra di Londra lo lascerà partire e a quali condizioni potrebbe accadere. In attesa di novità che potrebbero arrivare nei prossimi giorni, registriamo la 'new entry' nella lista rossonera per il ruolo di numero 9.
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