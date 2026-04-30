Calciomercato Milan, più Sørloth che Lewandowski per l'attacco rossonero

Secondo il quotidiano, ci sarebbe già stato un incontro positivo con il suo agente Pini Zahavi con una base d'intesa sul contratto: un anno a 6 milioni più una serie di bonus. E il Milan? I rossoneri si sarebbero defilati nella corsa a Robert Lewandowski, dal momento che avrebbero in programma di investire una cifra importante per il colpo Alexander Sørloth in attacco. Dalle ultime voci, poi, non ci sarebbe unità di visioni all'interno del Milan rispetto al possibile colpo Lewandowski. Sia l'attaccante del Barcellona, sia quello dell'Atletico Madrid, avrebbero le qualità giuste ricercate da Allegri: prime punte tecniche, in grado di fare reparto da sole, con grande esperienza e senso del gol. Entrambi potrebbero diventare il faro offensivo del 3-5-2 del Milan. Facciamo un confronto stagionale nella Liga spagnola e in Champions League: Lewandowski ha segnato 12 gol in campionato e 4 in Europa. Sørloth 12 in campionato e 6 in Europa. Anche a livello di età 'vince' il norvegese che ha 7 anni in meno (classe 1995). Certo, il polacco arriverebbe a parametro zero e quindi senza un costo del cartellino. Sørloth potrebbe costare sui 25-30 milioni di euro (almeno secondo gli ultimi rumors di mercato). In favore del norvegese c'è anche lo stipendio: all'Atletico Madrid percepisce 2 milioni netti di euro a stagione, ben inferiori ai 6 di cui si parla per il polacco.