Calciomercato Milan, Moretto: 'Lewandowski? All'interno della dirigenza ...'

"Lewandowski sta trattando con il Barcellona il rinnovo al ribasso, ma ci sono buonissime chance che questi siano gli ultimi mesi del polacco con il Barcellona. Non ci sono ancora decisioni definitive, ma le indicazioni ci dicono questo. I blaugrana stanno già preparando il terreno per un futuro senza Lewandowski, che è stato accostato più e più volte ai club italiani. Ci sono club di MLS, club arabi e altri in Europa. Da quanto mi risulta non c'è un consenso unanime all'interno della dirigenza del Milan per quanto riguarda il nome di Robert Lewandowski. Oggi, per età, stipendio e altri fattori non è un nome caldo per i rossoneri, non è in cima alla lista. Non c'è consenso unanime sul suo nome". Ricordiamo che Lewandowski si libera a zero a fine stagione, ma ha un contratto molto oneroso: circa 20 milioni di euro a stagione. Lontano dai parametri attuali dei rossoneri.