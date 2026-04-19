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Milan, la sorpresa di Allegri. Si riapre Vlahovic. Che Gila! Il segnale da Lewandowski
Milan, oggi in campo contro il Verona: ecco le mosse di Allegri. Spazio anche al mercato: occhio a Gila, Vlahovic e Lewandowski. Ecco le top news del 19 aprile 2026 da Pianeta Milan
Milan, tra poche ore i rossoneri torneranno in campo per la partita contro il Verona. Un'opportunità davvero importante: con i passi falsi di Como e Roma contro Sassuolo e Atalanta, il Diavolo ha la possibilità di allungare a più 8 sul quinto posto. Servono quindi tre punti per blindare un posto in Champions League. Allegri torna al 3-5-2, ma occhio alla sorpresa. Mercato: Lewandowski possibile, ma occhio anche a Vlahovic. I segnali importanti di Mario Gila. Ecco le top news da Pianeta Milan del 19 aprile 2026.
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