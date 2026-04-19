Milan, tra poche ore i rossoneri torneranno in campo per la partita contro il Verona. Un'opportunità davvero importante: con i passi falsi di Como e Roma contro Sassuolo e Atalanta, il Diavolo ha la possibilità di allungare a più 8 sul quinto posto. Servono quindi tre punti per blindare un posto in Champions League. Allegri torna al 3-5-2, ma occhio alla sorpresa. Mercato: Lewandowski possibile, ma occhio anche a Vlahovic. I segnali importanti di Mario Gila. Ecco le top news da Pianeta Milan del 19 aprile 2026.