+++ VERONA-MILAN LE PROBABILI FORMAZIONI +++
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Verona-Milan di Serie A in diretta: tutte le notizie live | PM
VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Oyekoge, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Bowie, Orban. All. Sammarco.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri.
+++ VERONA-MILAN LIVE: LE NEWS DI GIORNATA +++
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Oggi alle ore 15:00, allo stadio 'Bentegodi' di Verona, si disputerà Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026. Dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri di Max Allegri su internet
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', oggi pomeriggio, alle ore 15:00, si disputerà allo stadio 'Bentegodi' di Verona, la sfida Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
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