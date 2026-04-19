PIANETAMILAN partite probabili formazioni Verona-Milan, probabili formazioni: Allegri ritrova Gabbia e prepara un cambio a sorpresa
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Verona-Milan, probabili formazioni: Allegri ritrova Gabbia e prepara un cambio a sorpresa
Verona-Milan, probabili formazioni: Allegri è pronto a tornare al 3-5-2 dopo l'esperimento fallito contro l'Udinese. Una sorpresa prevista. Ecco gli ultimi dettagli
Verona-Milan, 33^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. I rossoneri sono pronto a tornare in campo per riprendere la marcia Champions League: dopo le sconfitte contro il Napoli e l'Udinese, il Diavolo ha solo la vittoria come risultato disponibile contro la squadra di Sammarco. Dopo il tentativo di Massimiliano Allegri con il 4-3-3 contro i bianconeri, i rossoneri dovrebbero tornare al classico 3-5-2 visto in tutta questa stagione. Ecco le probabili formazioni di Verona-Milan.
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