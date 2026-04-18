Se la sua permanenza è decisiva anche per i giocatori importanti come Maignan, Modric e Rabiot: "Questo non lo so. Io so solo una cosa e ne sono convinto: in questo momento tutte le energie vanno concentrate sull'obiettivo. Tutti, lavoriamo tutti per il Milan, sopra tutti c'è sempre il Milan: nella storia sono passati giocatori, dirigenti e allenatori. L'unica cosa che rimane e mi hanno insegnato è che sopra tutti c'è il Milan, dobbiamo lavorare per quello. Io sono legato ai ragazzi, per me i miei giocatori sono i migliori di tutti. Vanno sostenuti e loro devono sostenere me e l'hanno fatto. Dobbiamo pensare a questo momento. Penso che la società ha lavorato bene in estate, abbiamo una rosa di buoni giocatori, alcuni straordinari. È una buona base, per rinforzarla bisogna arrivare in Champions League, ora è inutile parlare di ciò che succederà. Prima la qualificazione, poi programmiamo il futuro".