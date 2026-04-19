Modric sempre in campo. E il futuro al Milan? Legato a quello di Allegri

'Il Corriere dello Sport' racconta di come dal Real Madrid circoli una sorta di rammarico per non avere trattenuto per un altro anno Modric. Ma il croato, si legge, è contento della sua scelta: sognava di arrivare al Milan e magari anche di vincere. E per il futuro? Secondo il quotidiano non sarebbe da escludere un altro anno per cercare di alzare un trofeo con la maglia rossonera. La possibilità che il croato resti al Milan anche nella prossima stagione, resta concreta, ma il giocatore potrebbe decidere dopo il Mondiale.