'Il Corriere dello Sport' racconta di come dal Real Madrid circoli una sorta di rammarico per non avere trattenuto per un altro anno Modric. Ma il croato, si legge, è contento della sua scelta: sognava di arrivare al Milan e magari anche di vincere. E per il futuro? Secondo il quotidiano non sarebbe da escludere un altro anno per cercare di alzare un trofeo con la maglia rossonera. La possibilità che il croato resti al Milan anche nella prossima stagione, resta concreta, ma il giocatore potrebbe decidere dopo il Mondiale.
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Modric sempre in campo. E il futuro al Milan? Legato a quello di Allegri
'Il Corriere dello Sport' parla anche del futuro di Luka Modric con il Milan. Il centrocampista croato legato a doppio filo ad Allegri. Ecco tutti i dettagli
Fondamentale anche la figura di Massimiliano Allegri: secondo 'Il Corriere dello Sport', senza l'allenatore sulla panchina rossonera, Modric probabilmente non resterebbe al Milan. Il quotidiano sottolinea anche il grandissimo minutaggio in questa stagione per il croato: contro il Verona, supererà quota 2700 minuti giocati. Al momento è fermo a 2666, con 31 presenze in Serie A su 31 giornate. L'obiettivo? Superare i 3000 minuti giocati lo scorso anno con il Real Madrid in tutte le competizioni.
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