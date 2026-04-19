Calciomercato Milan, Lewandowski e Vlahovic: occhio all'incrocio

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', in settimana è atteso l'arrivo dell'agente di Robert Lewandowski in Italia, al ridosso di Milan-Juventus di campionato. Potrebbero essere proprio le due big italiane a giocarsi l'occasione per ingaggiare l'attaccante polacco a parametro zero. L'agente dell'ex Bayern Monaco vorrebbe conoscere bene le intenzione delle due squadre, che possono offrire spazio in campo e blasone, ma non i soldi percepiti in Spagna (20 milioni di euro a stagione). Secondo la rosea, Lewandowski sarebbe affascinato a un 'ultimo ballo' in Italia in stile Modric .

Il giocatore vorrebbe giocare ancora un paio di stagioni, e avrebbe in mano il rinnovo annuale con il Barcellona (con grosso taglio di stipendio) e proposte importanti da Arabia e MLS. Interessato alla questione anche Vlahovic: il serbo in scadenza di contratto, avrebbe aperto al rinnovo con la Juventus, ma l’ad juventino Damien Comolli avrebbe rimandato tutto a fine stagione, accendendo le speranze del Milan. Se Lewandowski dovesse finire a Torino, Vlahovic potrebbe sbarcare a Milano e viceversa. Altra opzione per i rossonero? Secondo la rosea Nicolas Jackson, attaccante del Chelsea in prestito al Bayern Monaco.