PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Leao e Pulisic in difficoltà: per l’attacco del Milan spunta l’ipotesi Nwaneri
CALCIOMERCATO MILAN
Leao e Pulisic in difficoltà: per l’attacco del Milan spunta l’ipotesi Nwaneri
Con l'attacco del Milan in piena difficoltà e i nuovi acquisti che non hanno inciso, il Milan prepara il futuro. Tra i nomi c'è l'ipotesi Nwaneri
Mancano pochissime partite al termine della stagione e il Milan deve assolutamente riprendere la corsa dopo le sconfitte contro il Napoli e l'Udinese. Oggi trasferta delicatissima contro il Verona: servono tre punti per arrivare al meglio alla sfida diretta contro la Juventus della prossima settimana. Troppo importante tornare in Champions League per il Diavolo anche per la prossima sessione di calciomercato. Se il club vorrà davvero investire serviranno i soldi dei premi UEFA. In caso di ritorno nella massima competizione europea occhi su un talento brillante dell'Arsenal al momento in prestito in Francia.
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