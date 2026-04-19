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CALCIOMERCATO MILAN

Leao e Pulisic in difficoltà: per l’attacco del Milan spunta l’ipotesi Nwaneri

Con l'attacco del Milan in piena difficoltà e i nuovi acquisti che non hanno inciso, il Milan prepara il futuro. Tra i nomi c'è l'ipotesi Nwaneri
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Ethan Nwaneri, qui in campo con la maglia dell'Inghilterra

Milan, ultime partite cruciali anche per il mercato

Mancano pochissime partite al termine della stagione e il Milan deve assolutamente riprendere la corsa dopo le sconfitte contro il Napoli e l'Udinese. Oggi trasferta delicatissima contro il Verona: servono tre punti per arrivare al meglio alla sfida diretta contro la Juventus della prossima settimana. Troppo importante tornare in Champions League per il Diavolo anche per la prossima sessione di calciomercato. Se il club vorrà davvero investire serviranno i soldi dei premi UEFA. In caso di ritorno nella massima competizione europea occhi su un talento brillante dell'Arsenal al momento in prestito in Francia.

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