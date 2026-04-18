Calciomercato Milan, il futuro di Leao in dubbio. Sui social, i tifosi del Barcellona lo esaltano e sperano
Tra i tanti video e post pubblicati dai tifosi del Barcellona, spopolano le compilation in cui vengono mostrate le migliori giocate e gol di Leao con la maglia del Milan. In particolare quelli nelle grandi sfide europee degli ultimi anni in cui il portoghese ha brillato.
E tra queste, una delle serate più brillanti è stata quella dello scorso anno al 'Bernabéu' contro il Real Madrid quando il Milan vinse 1-3 e Leao fu uno dei migliori in campo per i rossoneri. I tifosi del Barcellona sperano che il portoghese possa replicare presto queste prestazioni contro i loro rivali di una vita, magari vestendo i colori blaugrana. In attesa avere una situazione più chiara sul futuro, in Catalogna sognano un tridente da sogno con Lamine Yamal e Raphinha.
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