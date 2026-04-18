Le ultime settimane del Milan hanno avuto un grande protagonista, purtroppo in negativo. Stiamo parlando, ovviamente di Rafael Leao. Il portoghese sta attraversando, assieme al resto della squadra, un momento davvero complicato. Il tutto si può dire che sia cominciato nel match dello 'Stadio Olimpico' contro la Lazio, quando Rafa prese in malo modo la sostituzione con sceneggiata al momento dell'uscita dal campo. Subito dopo ecco il riacutizzarsi del problema fisico che lo tormenta da mesi e che gli ha fatto saltare la gara col Torino e la convocazione in Nazionale. Infine, la brutta prestazione di 'San Siro' contro l'Udinese culminata con la bordata di fischi al momento della sostituzione.