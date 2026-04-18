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Calciomercato Milan, il futuro di Leao in dubbio. Sui social, i tifosi del Barcellona lo esaltano e sperano

Calciomercato Milan, i tifosi del Barcellona sui social sognano l'acquisto di Leao
Il futuro di Rafael Leao al Milan è in forte dubbio, intanto sui social i tifosi del Barcellona spingono per l'acquisto del portoghese
Redazione

Le ultime settimane del Milan hanno avuto un grande protagonista, purtroppo in negativo. Stiamo parlando, ovviamente di Rafael Leao. Il portoghese sta attraversando, assieme al resto della squadra, un momento davvero complicato. Il tutto si può dire che sia cominciato nel match dello 'Stadio Olimpico' contro la Lazio, quando Rafa prese in malo modo la sostituzione con sceneggiata al momento dell'uscita dal campo. Subito dopo ecco il riacutizzarsi del problema fisico che lo tormenta da mesi e che gli ha fatto saltare la gara col Torino e la convocazione in Nazionale. Infine, la brutta prestazione di 'San Siro' contro l'Udinese culminata con la bordata di fischi al momento della sostituzione.

Calciomercato Milan, a Barcellona pazzi di Leao

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Tutto questo non ha fatto altro che alimentare le voci sul futuro lontano dal Milan. Ormai da diversi mesi, ogni volta che le cose non vanno in modo idilliaco, Leao si allontana dal Milan. Tutto questo nonostante tante conferme dal mondo Milan sulla sua centralità nel progetto rossonero. Una delle voci più insistenti e che va avanti da mesi riguarda l'interesse del Barcellona di Flick, che peraltro in quel ruolo ha in dubbio la conferma di Marcus Rashford dal Manchester United. Intanto, sul social media 'X' sono tanti i tifosi blaugrana che sognano di vedere Leao nell'attacco catalano.

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Tra i tanti video e post pubblicati dai tifosi del Barcellona, spopolano le compilation in cui vengono mostrate le migliori giocate e gol di Leao con la maglia del Milan. In particolare quelli nelle grandi sfide europee degli ultimi anni in cui il portoghese ha brillato.

E tra queste, una delle serate più brillanti è stata quella dello scorso anno al 'Bernabéu' contro il Real Madrid quando il Milan vinse 1-3 e Leao fu uno dei migliori in campo per i rossoneri. I tifosi del Barcellona sperano che il portoghese possa replicare presto queste prestazioni contro i loro rivali di una vita, magari vestendo i colori blaugrana. In attesa avere una situazione più chiara sul futuro, in Catalogna sognano un tridente da sogno con Lamine Yamal e Raphinha.

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