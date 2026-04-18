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Moretto: “Il Milan non è tra i club più vicini a Valdepenas, ecco perché”

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Matteo Moretto, noto esperto di calciomercato, ha voluto parlare di Victor Valdepenas, difensore del Real Madrid seguito dal Milan...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Matteo Moretto, noto esperto di calciomercato, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato voluto spendere alcune parole su Victor Valdepenas, difensore del Real Madrid classe 2006 che, in questi mesi, è stato osservato con molta attenzione dal Milan di Massimiliano Allegri. Secondo le ultime notizie, il Milan non è convinto di procedere sul giovane a causa della formula dell'operazione. Ecco, di seguito, le sue parole:

Moretto su Milan-Valdepenas: "A febbraio vi avevo detto che il Milan lo stava seguendo da settimane. Il Diavolo lo seguiva e lo segue ancora, ma non è tra i club più vicini. Non è in pole per volontà dello stesso Milan che non è convinto della formula dell'operazione. Dopo l'affare Jimenez, il Milan non vorrebbe lasciare il 50% sulla futura rivendita al Real, ma si tratta di un'opzione impossibile da togliere.

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Al Milan quindi piace, ma ci sono altri club più vicini al giovane difensore. La Roma ha chiesto informazioni, è vero che è su Valdepeñas, ma ad oggi la squadra che è leggermente più avanti a tutti è l'Eintracht Francoforte. La connessione Germania-Spagna è molto proficua per i giovani del Real. L'ultimo è Chema Andrés che gioca nello Stoccarda dove sta facendo un grande percorso. Valdepeñas potrebbe seguire le stesse orme. Le italiane sono quindi al momento più indietro".

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