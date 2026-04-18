Al Milan quindi piace, ma ci sono altri club più vicini al giovane difensore. La Roma ha chiesto informazioni, è vero che è su Valdepeñas, ma ad oggi la squadra che è leggermente più avanti a tutti è l'Eintracht Francoforte. La connessione Germania-Spagna è molto proficua per i giovani del Real. L'ultimo è Chema Andrés che gioca nello Stoccarda dove sta facendo un grande percorso. Valdepeñas potrebbe seguire le stesse orme. Le italiane sono quindi al momento più indietro".