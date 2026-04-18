A fine ottobre, però, si interrompe bruscamente la stagione di Giménez per un problema alla caviglia che lo costringe all' operazione chirurgica in modo da superarlo definitivamente. Dopo tanti mesi con le stampelle, nell'ultimo mese il messicano è tornato ad allenarsi in gruppo e poi in campo dopo tanti mesi complicati. Adesso, come più volte ribadito dell'ex Cruz Azul , la voglia di mostrare le sue qualità è alta. Vuole ripagare i tifosi dell'attesa e dell'entusiasmo che dal primo giorno gli è stato mostrato.

Il futuro è quindi tutto da scrivere e la curiosità di vederlo integro e all'opera con Massimiliano Allegri c'è. Sicurezze che sarà nella rosa del prossimo anno non ce ne sono, visti i tanti nomi accostati al Milan per il ruolo di prima punta, però Giménez ha fatto intravedere buone qualità su cui lavorare e che non andrebbero tralasciate. Anche le ultime sei partite di questa stagione possono dire tanto del suo futuro. Magari l'uomo che regalerà il ritorno in Champions potrebbe essere lui in una delle gare finali dell'anno. Santi c'è e scalpita: il futuro è tutto da scrivere.