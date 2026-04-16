"A nessuno piace infortunarsi, sono arrivate le cattive notizie sull'operazione e tutto il resto ma l'ho sempre detto: cerco di non guardare al passato, cerco sempre di guardare al presente per costruire il futuro - ha proseguito Giménez -. Credo che il presente sia che sono già uscito dall'operazione, sto bene: mi sto allenando di nuovo e chiaramente sto lavorando ancora per essere al 100% e regalare gioie alla gente".
Giménez, che al termine della stagione andrà ai Mondiali con il Messico, è ancora incerto sulla sua permanenza o meno al Milan. Intanto, però, ai giornalisti messicani ha rivelato qual è il suo sogno per il futuro: "È un desiderio interiore che ho e che sicuramente si realizzerà tra molti anni, spero, perché mi piace stare in Europa e competere ai massimi livelli, ma mi piacerebbe molto tornare al Cruz Azul. Chiaramente mi piacerebbe tornare".
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