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Giménez rompe il silenzio: “L’infortunio, l’operazione e quel desiderio per il futuro”. E il Milan trema

Santiago Giménez, attaccante AC Milan, ha rilasciato un'intervista a 'Record Mexico'
Santiago Giménez, attaccante messicano del Milan, ha parlato a 'Record Mexico' della sua difficile stagione in maglia rossonera (è stato fuori a lungo per l'infortunio e per l'operazione alla caviglia destra) ma non soltanto. Le sue dichiarazioni
Daniele Triolo Redattore 

Santiago Giménez, attaccante messicano del Milan, ha rilasciato nei giorni scorsi alcune dichiarazioni a 'Record Mexico'. Il 'Bebote' ha toccato vari temi, dalla sua annata 2025-2026 con il Diavolo - andata persa per metà per via dell'infortunio prima e dell'operazione poi alla caviglia destra al suo possibile ritorno in patria nel prossimo futuro. Ecco, qui di seguito, le sue dichiarazioni.

Sulla stagione in corso: "È stato un anno piuttosto complicato perché avevo iniziato la stagione con molte aspettative, giocando le prime 10 partite da titolare mentre la squadra era al primo posto; avevo grandi aspettative e molta fame di raggiungere gli obiettivi stagionali, poi è arrivato l’infortunio ...".

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Sul lungo stop: "A nessuno piace infortunarsi, sono arrivate le cattive notizie sull'operazione e tutto il resto ma l'ho sempre detto: cerco di non guardare al passato, cerco sempre di guardare al presente per costruire il futuro. Credo che il presente sia che sono già uscito dall'operazione, sto bene: mi sto allenando di nuovo e chiaramente sto lavorando ancora per essere al 100% e regalare gioie alla gente"

Sul ritorno in Messico in futuro: "È un desiderio interiore che ho e che sicuramente si realizzerà tra molti anni, spero, perché mi piace stare in Europa e competere ai massimi livelli, ma mi piacerebbe molto tornare al Cruz Azul. È una squadra che ha segnato un'epoca; quel Cruz Azul del 2020, 2021, 2022 credo sia stata una squadra che ha fatto il record di punti, che ha vinto la Coppa, la Supercoppa, la Liga MX e ho avuto la fortuna di far parte di quella rosa: è stato qualcosa di bello, meraviglioso. Chiaramente un giorno mi piacerebbe tornare”.

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