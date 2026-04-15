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Milan, Idrissi-Regragui: “Allenarsi con Modric è stato pazzesco. Da Thiago Silva impari una cosa”

Yahya Idrissi-Regragui attaccante AC Milan
Yahya Idrissi-Regragui, fantasista anglo-marocchino classe 2007 del Milan, si è raccontato di recente in un podcast, 'Last of the Real'. Ecco alcune delle sue dichiarazioni inerenti il suo approccio con il mondo rossonero
Daniele Triolo Redattore 

La scorso inverno il Milan ha acquistato, per il suo settore giovanile, il fantasista Yahya Idrissi-Regragui, classe 2007. Il giocatore, nativo di Watford ma di nazionalità e origini marocchine, è giunto in rossonero a titolo definitivo gratuito dal Chelsea, dove aveva giocato nelle due precedenti stagioni dopo essersi inizialmente formato nel West Ham.

Finora, Idrissi-Regragui è stato messo a disposizione del Milan Primavera di mister Giovanni Renna e ha totalizzato 200' di gioco in 4 presenze complessive in campionato. Il ragazzo si è raccontato, di recente, in un'intervista rilasciata al podcast 'Last of the Real', nella quale ha discusso anche dei suoi primi passi nel mondo rossonero. Ecco, qui di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

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"Ho lasciato casa a 14 o 15 anni per vivere negli alloggi del Chelsea nel Surrey con una famiglia inglese. Il calcio ti insegna a crescere molto in fretta. Allenarsi con Luka Modric è stato pazzesco, è un giocatore di un'intelligenza unica. Anche allenarsi con Thiago Silva è stata una grande esperienza: non c'era modo di toccarlo, da lui impari la calma assoluta in campo. Raheem Sterling mi ha dato buoni consigli al Chelsea: mi ha detto di andare avanti e di non fidarmi di nessuno, perché il calcio è solo un gioco di opinioni".

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