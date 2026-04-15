"Ho lasciato casa a 14 o 15 anni per vivere negli alloggi del Chelsea nel Surrey con una famiglia inglese. Il calcio ti insegna a crescere molto in fretta. Allenarsi con Luka Modric è stato pazzesco, è un giocatore di un'intelligenza unica. Anche allenarsi con Thiago Silva è stata una grande esperienza: non c'era modo di toccarlo, da lui impari la calma assoluta in campo. Raheem Sterling mi ha dato buoni consigli al Chelsea: mi ha detto di andare avanti e di non fidarmi di nessuno, perché il calcio è solo un gioco di opinioni".