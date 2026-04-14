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Bonanni: “Leao? Se non in giornata è deleterio per i compagni. Ecco da cosa è dettata la crisi del Milan”

Le parole di Massimo Bonanno sul momento del Milan e di Rafael Leao (in foto)
L'ex calciatore Massimo Bonanni si è espresso sul momento di difficoltà del Milan e di Rafael Leao. Ecco le sue parole a TMW Radio
Redazione

Massimo Bonanni, intervenuto in giornata su 'TMW Radio', si è espresso sui vari temi calcistici che ci lascia la 32^ giornata di Serie A. In particolare, l'ex calciatore e ora allenatore, si è espresso sul momento negativo del Milan di Massimiliano Allegri. Di seguito le sue dichiarazioni sui rossoneri che dovranno lottare fino alla fine per blindare il posto in Champions.

Sul momento del Milan: "È una crisi dettata dal fatto che il modo che ha Massimiliano Allegri di far giocare le sue squadre lascia libera interpretazione ai giocatori. In questo momento il Milan sta subendo questa situazione".

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Poi su Leao: "Per me Leao è un esterno che deve giocare con i piedi sulla linea, senza grandissimi compiti difensivi. È un giocatore molto particolare e due anni fa si parlava del paragone tra Leao e Kvara, io ho sempre pensato che Kvara avesse delle caratteristiche calcistiche totalmente diverse da Leao, che è umorale e se non è in giornata è deleterio per i suoi compagni".

Bonanni ha poi concluso: "Il Milan ha fatto un grandissimo campionato in corrispondenza alle sue qualità rispetto alle altre, credo arriverà in Champions ma ha vinto i due derby, se non li avesse vinti? Il Milan per voi è più forte della Roma per esempio? Io non credo".

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