Poi su Leao: "Per me Leao è un esterno che deve giocare con i piedi sulla linea, senza grandissimi compiti difensivi. È un giocatore molto particolare e due anni fa si parlava del paragone tra Leao e Kvara, io ho sempre pensato che Kvara avesse delle caratteristiche calcistiche totalmente diverse da Leao, che è umorale e se non è in giornata è deleterio per i suoi compagni".
Bonanni ha poi concluso: "Il Milan ha fatto un grandissimo campionato in corrispondenza alle sue qualità rispetto alle altre, credo arriverà in Champions ma ha vinto i due derby, se non li avesse vinti? Il Milan per voi è più forte della Roma per esempio? Io non credo".
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