La serata contro l’Udinese rischia di rappresentare un punto di non ritorno. I fischi di San Siro e le ultime prestazioni hanno alimentato dubbi sempre più concreti sul futuro di Rafael Leao al Milan. Dopo sette stagioni in rossonero, 286 presenze, 80 gol e 64 assist, il ciclo del numero 10 potrebbe essere ai titoli di coda. In questa stagione il bottino del classe 1999 è di 10 reti e 2 assist in 26 presenze complessive. Il nuovo ruolo da centravanti disegnato da Massimiliano Allegri e i continui problemi fisici hanno inciso sul rendimento. Ma a pesare è soprattutto la percezione della tifoseria, sempre meno tollerante verso atteggiamenti ritenuti irritanti. Il Diavolo riflette: in caso di addio, servirà un sostituto all’altezza, sia tecnicamente che caratterialmente. La dirigenza ha già avviato i primi sondaggi.