La sconfitta per 3-0 contro l’Udinese nella 32ª giornata ha riacceso dubbi e indiscrezioni sul futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan. Secondo 'Sportitalia', il tecnico non sarebbe pienamente convinto di proseguire a causa di scarsa chiarezza societaria e ambizioni non all’altezza. Parallelamente, prende quota l’ipotesi Italia, con Giovanni Malagò possibile futuro presidente federale, che avrebbe già offerto al tecnico rossonero il ruolo di nuovo CT della Nazionale. Per ora solo voci, ma il quadro è instabile. Perdere Allegri oggi significherebbe interrompere un percorso appena avviato.