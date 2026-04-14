La sconfitta per 3-0 contro l’Udinese nella 32ª giornata ha riacceso dubbi e indiscrezioni sul futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan. Secondo 'Sportitalia', il tecnico non sarebbe pienamente convinto di proseguire a causa di scarsa chiarezza societaria e ambizioni non all’altezza. Parallelamente, prende quota l’ipotesi Italia, con Giovanni Malagò possibile futuro presidente federale, che avrebbe già offerto al tecnico rossonero il ruolo di nuovo CT della Nazionale. Per ora solo voci, ma il quadro è instabile. Perdere Allegri oggi significherebbe interrompere un percorso appena avviato.
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, giù le mani da Allegri: i 5 motivi per cui deve assolutamente rimanere sulla panchina rossonera
ULTIME MILAN NEWS
Milan, giù le mani da Allegri: i 5 motivi per cui deve assolutamente rimanere sulla panchina rossonera
Il Milan riflette sul futuro di Massimiliano Allegri tra voci di addio e Nazionale: ecco perché separarsi ora sarebbe un errore clamoroso